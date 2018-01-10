В России

Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"

Есть обновление от 20:30

Ранее суд уже отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в принятии обеспечительных мер в отношении турбин

Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в иске к двум структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" - о "крымских турбинах", передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

В начале заседания суд отказал ТПЭ в принятии к производству встречного иска, а ООО "СТГТ" - в приостановлении производства по делу до вступления в силу решения по другому судебному акту, принятому в декабре 2017 года. Арбитражный суд Москвы 14 декабря отказал Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" по поводу незаконного, как считает истец, перемещения турбин в Крым.

В данном иске СТГТ - совместное предприятие, которое принадлежит Siemens (65%) и АО "Силовые машины" (35%) - требует вернуть ей турбины, изготовленные для ТЭС в Тамани, но в итоге поставленные в Крым в нарушение санкций ЕС и пунктов договора.

Представитель СТГТ заявил на заседании, что оспариваемая сделка "заключена под влиянием обмана", а ответчик является недобросовестным приобретателем. В связи с этим контракт должен быть признан недействительным, а имущество возвращено. Если бы истцу было известно, что турбины будут направлены в Крым, то контракт бы заключен не был, подчеркнул он.

Он также добавил, что компания узнала о перемещении турбин в Крым летом 2017 года из сообщений СМИ. При этом ответчики эти данные не опровергли.

Суд 11 декабря 2017 года по ходатайству ООО "ВО "Технопромэкспорт" привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, немецкую компанию Siemens.

Перемещение турбин в Крым

Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус полуострова.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

В ходе судебных разбирательств 14 декабря представитель "Технопромэкспорта" сообщил, что Siemens не собирается возвращать деньги. При этом представитель Siemens заявил, что пока этот вопрос не поднимался. Поясняя суть вопроса после судебного заседания, он сказал: "Мы не говорили, что готовы вернуть деньги, мы говорили, что понимаем последствия от удовлетворения иска".

14 декабря 2017 года замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил, что две из четырех спорных турбин уже смонтированы в Крыму, еще две будут собраны до конца 2017 года. ​Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В Siemens ранее заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость, и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в этих мерах отказал. Стоимость турбин оценивается в около 150 млн евро.

Теги: Siemens
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Выбраны сопредседатели избирательного штаба ПутинаВыбраны сопредседатели избирательного штаба Путина
На встрече со своими сопредседателями в среду Путин попросил их действовать в рамках закона при сборе подписейПодробнее
Путин анонсировал достижение МРОТ прожиточного минимума с 1 маяПутин анонсировал достижение МРОТ прожиточного минимума с 1 мая
По словам президента, позитивная динамика экономики РФ позволяет сделать это на полгода раньше запланированногоПодробнее
Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ"Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ"
По словам источника "Интерфакса", жалоб на содержание от экс-министра не поступалоПодробнее
В ФСБ опровергли утверждения жены Аршавина о ее работе в спецслужбеВ ФСБ опровергли утверждения жены Аршавина о ее работе в спецслужбе
Супруга экс-футболиста "Зенита" отказывалась выполнять требования экипажа самолета и называла себя майором ФСБ, в результате она была снята с рейсаПодробнее
Приговор заочно осужденному за преднамеренное банкротство Браудеру вступил в силуПриговор заочно осужденному за преднамеренное банкротство Браудеру вступил в силу
Подданного Великобритании приговорили в России к девяти годам колонии, в 2013 году его также заочно осудили на аналогичный срок за неуплату налоговПодробнее
Две трети россиян заявили о наличии врагов у РФДве трети россиян заявили о наличии врагов у РФ
Между тем доля считающих так респондентов снизилась с сентября 2015 года на 14%, сообщает "Левада-Центр"Подробнее
СМИ сообщили о начале реформы спецподразделений РосгвардииСМИ сообщили о начале реформы спецподразделений Росгвардии
Под общим командованием объединятся СОБР, ОМОН, войсковые отряды разведчиков и спецназПодробнее
Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получит имя Бориса НемцоваПлощадь перед посольством РФ в Вашингтоне получит имя Бориса Немцова
Переименование вступит в силу к годовщине убийства оппозиционераПодробнее
Минздрав РФ предложил создать антикоррупционный телефон доверияМинздрав РФ предложил создать антикоррупционный телефон доверия
Анонимные жалобы на взяточничество в подведомственных организациях не будут рассматриваться, за заведомо ложные доносы предусмотрена уголовная ответственностьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Умер Михаил Державин10 фото
10 января
Умер Михаил Державин
Самые дорогие футболисты мира10 фото
09 января
Самые дорогие футболисты мира
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРезервный фонд РФ прекратит существование с 1 февраляСпортХакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от ОлимпиадВ РоссииСуд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"В миреВ ЧФ рассказали о столкновении десантного корабля "Ямал" в Эгейском мореКультураСкончался актер Михаил ДержавинВ РоссииВыбраны сопредседатели избирательного штаба Путина

Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"

Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"Ранее СМИ сообщали, что спецпрокурор Мюллер хочет допросить президента Подробнее

Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР

Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ

МИД Эквадора отказался подтвердить предоставление гражданства Джулиану Ассанжу

США потребовали от Ирана освободить задержанных участников акций протеста

Посольство РФ в США добилось лечения россиянина Виктора Бута

Из отеля Ritz в Париже похитили украшения на €4 млн

Военные США в ноябре и декабре уничтожили в Йемене трех лидеров "Аль-Каиды"

Компания Дерипаски подала иск против Манафорта

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Действующий победитель "Дакара", лидирующий в зачете грузовиков и сейчас, стал победителем второго этапа подряд; сломавший руку квадроциклист Карякин выбыл Подробнее

СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против Ирана

СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против ИранаСША введут новые ограничения, но не будут менять условия договора с Тегераном по атому Подробнее

Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ в 2018 году при сохранении цен на нефть

Общий объем резервов сейчас составляет 4,59 трлн рублей Подробнее

ООН впервые с июня доставила гумпомощь сирийцам в Эр-Рукбане

Генсек ООН посетит Колумбию из-за обострения внутриполитического кризиса

В Эстонию для охраны неба над Балтией прибыли итальянские истребители

Начальники Генштабов РФ и США обсудили Сирию в телефонном разговоре

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru