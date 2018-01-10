Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в иске к двум структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" - о "крымских турбинах", передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

В начале заседания суд отказал ТПЭ в принятии к производству встречного иска, а ООО "СТГТ" - в приостановлении производства по делу до вступления в силу решения по другому судебному акту, принятому в декабре 2017 года. Арбитражный суд Москвы 14 декабря отказал Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" по поводу незаконного, как считает истец, перемещения турбин в Крым.

В данном иске СТГТ - совместное предприятие, которое принадлежит Siemens (65%) и АО "Силовые машины" (35%) - требует вернуть ей турбины, изготовленные для ТЭС в Тамани, но в итоге поставленные в Крым в нарушение санкций ЕС и пунктов договора.

Представитель СТГТ заявил на заседании, что оспариваемая сделка "заключена под влиянием обмана", а ответчик является недобросовестным приобретателем. В связи с этим контракт должен быть признан недействительным, а имущество возвращено. Если бы истцу было известно, что турбины будут направлены в Крым, то контракт бы заключен не был, подчеркнул он.

Он также добавил, что компания узнала о перемещении турбин в Крым летом 2017 года из сообщений СМИ. При этом ответчики эти данные не опровергли.

Суд 11 декабря 2017 года по ходатайству ООО "ВО "Технопромэкспорт" привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, немецкую компанию Siemens.

Перемещение турбин в Крым

Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус полуострова.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

В ходе судебных разбирательств 14 декабря представитель "Технопромэкспорта" сообщил, что Siemens не собирается возвращать деньги. При этом представитель Siemens заявил, что пока этот вопрос не поднимался. Поясняя суть вопроса после судебного заседания, он сказал: "Мы не говорили, что готовы вернуть деньги, мы говорили, что понимаем последствия от удовлетворения иска".

14 декабря 2017 года замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил, что две из четырех спорных турбин уже смонтированы в Крыму, еще две будут собраны до конца 2017 года. ​Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В Siemens ранее заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость, и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в этих мерах отказал. Стоимость турбин оценивается в около 150 млн евро.