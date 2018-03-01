Сбербанк сообщил о возможном снижении ставки по ипотеке до 7% за год-два

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России может снизить ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет, сообщил глава банка Герман Греф через пресс-службу.

Сейчас базовые ставки по ипотечным кредитам Сбербанка на приобретение строящегося и готового жилья (без учета льготных условий и акций) составляют 10,4-10,5%.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, заявил в четверг, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7-8%, стремиться нужно к 7%.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ может снизиться до 7% к 2024 году. "Это ориентир на 2024 год. Речь идет о средней ставке по ипотеке, которая сейчас составляет менее 10% - примерно 9,9%", - пояснил он.

Греф в декабре прошлого года заявил, что ставки по ипотечным кредитам могут начинаться с уровня 6,5% годовых при инфляции в 4%, устоявшейся монетарной политике и ключевой ставке ЦБ на уровне 5,5%. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 7,5%.

В октябре 2017 года глава Сбербанка говорил, что ставки по ипотеке в России при инфляции в размере 3% в обозримом будущем снизятся до 5% годовых.