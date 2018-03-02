Главные новости
Экономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ РоссииАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления
Экономика Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольме

Есть обновление от 16:31

К такому шагу компанию подтолкнуло решение Cтокгольмского арбитража

"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольме
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам: "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам".

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - заявил он.

Ранее сообщалось, что "Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март.

"Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал Медведев.

28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018.

Тем временем уже через месяц должно завершиться строительство первой нитки магистрали "Турецкий поток", по которой газ пойдет минуя Украину на запад Турции, а также может быть частично распределен в соседние страны Европы. Согласно последнему комментарию Миллера Anadolu Agency, уже построено по двум ниткам более 910 км газопровода "Турецкий поток" - это 49% трассы проекта.

Теги: Газпром, Нафтогаз
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Дворкович предупредил об "определенном ущербе" от пошлин США на сталь и алюминийДворкович предупредил об "определенном ущербе" от пошлин США на сталь и алюминий
Однако это отразится на России меньше, чем на Китае или ЕСПодробнее
В Конгрессе заявили о попытках России повлиять на энергорынок США через соцсетиВ Конгрессе заявили о попытках России повлиять на энергорынок США через соцсети
Россия выигрывает от того, что разжигает разногласия о производстве энергии в США, считают в комитете КонгрессаПодробнее
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатовМинфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов
Ранее предлалось законодательно запретить использование криптовалют как денежных суррогатов для расчетов на территории РФПодробнее
Президент РФ призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8%Президент РФ призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8%
Путин потребовал добиться условий, когда не менее 5 млн семей в год смогут улучшать жилищные условияПодробнее
"Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март"Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март
С 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" поставки газа осуществляться не будутПодробнее
AliExpress запустит социальную сеть для покупателей и "биржу блогеров"AliExpress запустит социальную сеть для покупателей и "биржу блогеров"
Новые сервисы позволят обсудить товары и заработать на их обзорахПодробнее
Главу китайского инвестора "Роснефти" заподозрили в экономических преступленияхГлаву китайского инвестора "Роснефти" заподозрили в экономических преступлениях
Председатель совета директоров китайской CEFC уже неоднократно вызывался на допросыПодробнее
ExxonMobil решила выйти из СП с "Роснефтью" из-за санкцийExxonMobil решила выйти из СП с "Роснефтью" из-за санкций
Минфин США проигнорировал просьбы компании снять ограничения на буровые работы в Черном море в рамках ее СП с "Роснефтью"Подробнее
Южная Корея установит 52-часовую рабочую неделюЮжная Корея установит 52-часовую рабочую неделю
До принятия нового закона корейцы работали 68 часовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне9 фото
01 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ РоссииАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбленияВ миреМеркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетахВ РоссииПесков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооруженийВ миреНа Украине временно ограничили потребления газа

Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии

Адвокат фигуранта сообщил, что на решение вопроса о его экстрадиции в Россию может уйти минимум полгода Подробнее

Путин заявил об использовании Россией отечественных технологий при создании нового оружия

Рынок акций РФ снизился в пятницу во главе с металлургами

В Свердловской области пособница ритуального убийцы получила 12 лет колонии

Напавших в сентябре на КПП в Северной Осетии задержали

Путин заявил о продолжении борьбы с коррупцией в Дагестане

Серия нападений в столице Буркина-Фасо привела к гибели семи военных

Порошенко назвал невозможным односторонний разрыв газовых контрактов

Президент Украины подчеркнул, что транзиту газа в Европу ничего не угрожает Подробнее

Источник сообщил о задержании троих сотрудников таможни в Дагестане за взяточничество

В "Партии прогресса" сообщили о срыве съезда из-за отказа собственника помещения

Четыре лыжника погибли из-за схода лавины на горном курорте во Франции

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

На территории университета в Мичигане произошла стрельба

Погибли по меньшей мере два человека Подробнее

Совет директоров АФК "Системы" утвердил на должность ее президента Андрея Дубовскова

ВС РФ разрешил взыскивать с застройщика деньги за замену стройматериалов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru