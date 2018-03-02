ЕК выразила опасения за транзит газа в Европу из-за конфликта "Газпрома" и "Нафтогаза"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Текущая ситуация между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" вызывает опасения не только относительно поставок газа из России на Украину, но и, возможно, также транзита газа в Евросоюз, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Комиссия была проинформирована властями Украины об их обеспокоенности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе (ГТС). Эта проблема, согласно доступной на данный момент комиссии информации, основана на трех элементах", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В частности, перечисляет ЕК, "продолжающееся низкое и нестабильное давление газа в поставках из России на Украину для транзита в ЕС - это не новое явление, оно было изучено Комиссией и Европейской сетью газотранспортных операторов (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году". "Однако в нынешних условиях (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в ГТС становится особенно проблематичным", - подчеркивается в заявлении.

"Отсутствие прямых поставок из "Газпрома" "Нафтогазу": кажется, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, которое привело к отказу от поставок газа даже для предоплаченных "Нафтогазом" объемов", - добавляет ЕК.

В-третьих, отмечает ЕК, "возрастание реверсных потоков из ЕС в кратчайшие сроки является проблематичным в настоящее время из-за напряженной ситуации на спотовых рынках (низкие температуры по всему ЕС) и трудностей в техническом перераспределении потоков в рамках ГТС".

"В настоящее время Еврокомиссия продолжает прояснять факты с ENTSOG. Однако мнение Еврокомиссии зак, что эта ситуация увеличивает опасения не только относительно непосредственно поставок газа на Украину, но, возможно, и по транзиту газа в Евросоюз. Таким образом, Еврокомиссия призывает все стороны, которых это касается, компании и соответствующие министерства Украины и России, найти немедленное решение в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", - говорится в заявлении.

ЕК выразила готовность регулировать трехсторонний процесс, в связи с чем вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович позвонит министрам энергетики России и Украины, чтобы оценить ситуацию и достичь договоренностей о решении проблемы, сообщила комиссия.

Конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом"

28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

1 марта "Газпром" сообщил, что получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. "Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал Медведев.

Ранее в пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.