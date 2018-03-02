Дворкович не исключил нового переноса запрета на поставки молока из Белоруссии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Запрет на поставки молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции из Белоруссии, который должен был начать действовать с 6 марта, может быть вновь отложен, не исключает вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Могут быть", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли быть снова перенесены ограничения.

Вице-премьер также сообщил, что переговоры с Белоруссией о поставках молочной продукции не прекращались. "Они идут, эти переговоры", - заявил он.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 26 февраля собирался ввести запрет на поставки из Белоруссии пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка. Решение принято "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ". Позже срок был перенесен на 6 марта.