РФ с 26 февраля запретит ввоз молока из Белоруссии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции.

Как сообщается в письме Россельхознадзора в адрес своих теруправлений и ФТС, под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервирование и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

Это решение Россельхознадзор принял "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", поясняется в письме.

Как сообщалось, Россельхознадзор последнее время не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии.

В 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию, в десяти случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, в том числе, 376 по молоку и молочной продукции, в 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции, в том числе в 21 случае были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ.

Мнение экспертов

Как считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом", вводимый запрет не отразится на работе российской молокоперерабатывающей отрасли, которая использует белорусские молоко, сливки и сыворотку в качестве сырья.

"Серьезных последствий для переработчиков, а также и для потребителей ожидать не стоит", - заявил исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, "выпадающие" белорусские объемы вполне могут быть замещены отечественной продукцией. "Запасы сухих молока и сливок, имеющиеся в настоящее время на наших предприятиях, в два раза больше прошлогодних, их достаточно для того, чтобы компенсировать белорусскую продукцию. Больше прошлогодних на 20% и запасы питьевого молока, - сказал он. - Спрос достаточно сбалансирован, колебаний ждать не стоит".

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько также считает, что имеющихся в стране запасов будет достаточно, чтобы возместить потери белорусской продукции. Кроме того, считает он, запрет поставок из Белоруссии позволит остановить снижение закупочных цен на российское молоко, которое наблюдается в последнее время.

Говоря о возможных последствиях запрета для потребителей, Рылько сказал, что это будет зависеть от того, сколько продлится ограничение и затронет ли оно другие категории молочной продукции.

По данным Союзмолока, в январе-ноябре 2017 года доля Белоруссии в поставках в РФ сухого обезжиренного молока составила 82% (95 тысяч тонн), сгущенного молока и сливок - 78% (172,4 тысяч тонн), несгущённых молока и сливок - 92% (269,2 тысяч тонн), молочной сыворотки и продуктов из натуральных компонентов молока - 90% (83,1 тысяч тонн).