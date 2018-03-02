Совет директоров АФК "Системы" утвердил на должность ее президента Андрея Дубовскова

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров АФК "Система" утвердил в должности президента корпорации Андрея Дубовскова, с 2011 года возглавлявшего крупнейшую "дочку" "Системы" - ПАО "МТС" , сообщила АФК.

Дубовсков покинет пост главы МТС и займет новую должность в АФК "Система" с 13 марта. На посту главы АФК он сменит Михаила Шамолина, который, по данным источников "Интерфакса", возглавит Segezha Group.

Дубовсков назначен на новый пост на три года, он также войдет в правление АФК.

1 марта совет директоров МТС удовлетворил ходатайство Дубовскова о досрочном прекращении полномочий президента, председателя правления компании. В свою очередь комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению при совете директоров АФК "Система" рекомендовал утвердить Дубовскова на должность президента корпорации.

Главой МТС с 13 марта избран вице-президент компании по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексея Корня.

По данным источников "Интерфакса", Шамолин планирует стать миноритарным акционером Segezha Group, сделать его единоличным лидером отрасли и вывести на IPO. Сейчас президентом и председателем правления Segezha Group является Камиль Закиров, до этого возглавлявший АО "Таргин".