Главные новости
В миреПутин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"В миреТрамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкцииВ РоссииГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии
Экономика

Бизнесмен Галицкий решил сосредоточиться на развитии детского и юношеского футбола

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен Сергей Галицкий планирует продолжить свои проекты как частное лицо, сосредоточиться на развитии детско-юношеского спорта и реконструировать старейший в Краснодаре кинотеатр "Аврора".

ЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеЧитать подробнее

В ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в пятницу он сообщил, что на сегодняшний день сделка по продаже 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ пока не завершена, сейчас проходят все необходимые юридические процессы.

"Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город - для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации региона слова Галицкого.

Он также подчеркнул, что планирует, исключив лишнюю публичность, продолжить свои проекты как частное лицо, но, вместе с тем, не отказывается от начатых дел - таких как реконструкция кинотеатра "Аврора". В планах бизнесмена также развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк и поддерживать функционирование стадиона ФК "Краснодар".

Кроме того, напомнил предприниматель, Испания выбрала краевую столицу, а именно академию ФК "Краснодар", в качестве базы размещения сборной на время мундиаля. По его словам, сегодня стоит задача качественно и на высоком уровне принять спортсменов, чтобы они сохранили самое лучшее впечатление о городе и регионе в целом.

"Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом - футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь", - добавил Галицкий.

16 февраля было объявлено, что ВТБ покупает 29,1% "Магнита" у Галицкого. Предприниматель покинул пост гендиректора "Магнита" и выходит из состава совета директоров, сохранив при этом 3% акций компании. ВТБ становится крупнейшим акционером сети. Новым гендиректором с 17 февраля на трехлетний срок назначен CFO "Магнита" Хачатур Помбухчан.

Теги: Сергей Галицкий, Дикси
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Дворкович предупредил об "определенном ущербе" от пошлин США на сталь и алюминийДворкович предупредил об "определенном ущербе" от пошлин США на сталь и алюминий
Однако это отразится на России меньше, чем на Китае или ЕСПодробнее
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольме"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольме
К такому шагу компанию подтолкнуло решение Cтокгольмского арбитражаПодробнее
В Конгрессе заявили о попытках России повлиять на энергорынок США через соцсетиВ Конгрессе заявили о попытках России повлиять на энергорынок США через соцсети
Россия выигрывает от того, что разжигает разногласия о производстве энергии в США, считают в комитете КонгрессаПодробнее
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатовМинфин предложил ввести уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов
Ранее предлалось законодательно запретить использование криптовалют как денежных суррогатов для расчетов на территории РФПодробнее
Президент РФ призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8%Президент РФ призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7-8%
Путин потребовал добиться условий, когда не менее 5 млн семей в год смогут улучшать жилищные условияПодробнее
"Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март"Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март
С 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" поставки газа осуществляться не будутПодробнее
AliExpress запустит социальную сеть для покупателей и "биржу блогеров"AliExpress запустит социальную сеть для покупателей и "биржу блогеров"
Новые сервисы позволят обсудить товары и заработать на их обзорахПодробнее
Главу китайского инвестора "Роснефти" заподозрили в экономических преступленияхГлаву китайского инвестора "Роснефти" заподозрили в экономических преступлениях
Председатель совета директоров китайской CEFC уже неоднократно вызывался на допросыПодробнее
ExxonMobil решила выйти из СП с "Роснефтью" из-за санкцийExxonMobil решила выйти из СП с "Роснефтью" из-за санкций
Минфин США проигнорировал просьбы компании снять ограничения на буровые работы в Черном море в рамках ее СП с "Роснефтью"Подробнее
Южная Корея установит 52-часовую рабочую неделюЮжная Корея установит 52-часовую рабочую неделю
До принятия нового закона корейцы работали 68 часовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"В миреТрамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкцииВ РоссииГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук арестован в ГерманииВ РоссииПутин заявил о желании предотвратить распад СССРЭкономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружение

Польша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрд

Шторм с девятиметровыми волнами придет к берегам Камчатки

Жертвами шторма на Восточном побережье США стали пять человек

Госдеп США призвал "Газпром" возобновить поставку газа через Украину

Разведка США сообщила о прогрессе ракетной программы КНДР за время Олимпиады

Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"

Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"Он подчеркнул, что Москве не предоставили никаких доказательств их причастности ко вмешательству в американские выборы Подробнее

Поклонская предложила названия для новейших российских вооружений

Фильм "Нелюбовь" Звягинцева удостоен кинопремии "Сезар"

В Минобороны рассказали об окольцовывании России американской системой ПРО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru