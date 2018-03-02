Бизнесмен Галицкий решил сосредоточиться на развитии детского и юношеского футбола

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен Сергей Галицкий планирует продолжить свои проекты как частное лицо, сосредоточиться на развитии детско-юношеского спорта и реконструировать старейший в Краснодаре кинотеатр "Аврора".

В ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в пятницу он сообщил, что на сегодняшний день сделка по продаже 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ пока не завершена, сейчас проходят все необходимые юридические процессы.

"Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город - для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации региона слова Галицкого.

Он также подчеркнул, что планирует, исключив лишнюю публичность, продолжить свои проекты как частное лицо, но, вместе с тем, не отказывается от начатых дел - таких как реконструкция кинотеатра "Аврора". В планах бизнесмена также развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк и поддерживать функционирование стадиона ФК "Краснодар".

Кроме того, напомнил предприниматель, Испания выбрала краевую столицу, а именно академию ФК "Краснодар", в качестве базы размещения сборной на время мундиаля. По его словам, сегодня стоит задача качественно и на высоком уровне принять спортсменов, чтобы они сохранили самое лучшее впечатление о городе и регионе в целом.

"Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом - футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь", - добавил Галицкий.

16 февраля было объявлено, что ВТБ покупает 29,1% "Магнита" у Галицкого. Предприниматель покинул пост гендиректора "Магнита" и выходит из состава совета директоров, сохранив при этом 3% акций компании. ВТБ становится крупнейшим акционером сети. Новым гендиректором с 17 февраля на трехлетний срок назначен CFO "Магнита" Хачатур Помбухчан.