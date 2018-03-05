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Экономика

Фонд национального благосостояния в феврале сократился на 30,8 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 3 трлн 698,96 млрд рублей, что эквивалентно $66,442 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

ФНБ на 1 февраля равнялся 3 трлн 729,71 млрд рублей ($66,26 млрд). Таким образом, за месяц объем фонда сократился на 30,75 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России по состоянию на 1 марта размещено $15,65 млрд, 15,14 млрд евро, 3,352 млрд фунтов стерлингов и 216,5 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 575,118 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,99 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,43 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с 15 декабря по 28 февраля составила отрицательную величину - минус $86,2 млн, что эквивалентно минус 4,79 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 по 28 февраля составила минус 53,974 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 32,67 млрд рублей, по средствам, размещенным на депозитах в долларах в ВЭБе - минус 7,58 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 5,78 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - минус 7,93 млрд рублей.

В феврале в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе на 46,5 млн рублей, что эквивалентно $0,8 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в январе-феврале составил 3,711 млрд рублей, что эквивалентно $64,9 млн.

Средства фонда на 83,77 млн рублей в феврале были перечислены на депозит в ВЭБе для финансирования проекта "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов)". ВЭБ возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2017 годах: для финансирования проекта "Модернизация вагонов метро в г. Будапеште (Венгрия)" - 135 млн рублей, для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-1) - 81,48 млн рублей; а также часть средств, размещенных в 2017 году для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - 38,6 млн рублей.

Помимо этого в феврале 35,69 млн рублей, досрочно возвращенных с депозитов Внешэкономбанком, были конвертированы в $0,63 млн.

Теги: ФНБ, Минфин РФ
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