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Экономика

ЦБ РФ запланировал ужесточить регулирование потребительских кредитов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд на фоне ускорения роста в этом сегменте кредитования, проект изменений в инструкцию 180-И "Об обязательных нормативах банков" размещен на сайте регулятора.

В частности, ЦБ намерен внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам, используемым для расчета нормативов достаточности капитала.

Регулятор планирует установить коэффициент риска 1,1 для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15-20% и коэффициент риска 1,2% для потребительских кредитов с ПСК 20-25%. Новая шкала будет применяться к кредитам, выданным после 1 мая 2018 года.

"Необходимость разработки проекта вызвана ускорением кредитной активности, наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования", - говорится в пояснительной записке к проекту поправок в инструкцию.

По данным ЦБ, годовые темпы прироста ссудной задолженности на 1 февраля этого года составили 12,6%. Приведенные к годовому выражению среднемесячные темпы прироста за ноябрь, декабрь 2017 года и январь 2018 года составляют 19%. По итогам опроса крупнейших розничных банков ожидается, что в 2018 году темпы роста кредитования продолжат увеличиваться.

"В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования", - указал ЦБ.

Регулятор напоминает, что на фоне нарастания структурного профицита ликвидности и замедления инфляции происходит снижение ключевой ставки Банка России (на 2,5 п.п. с начала 2017 года) и рыночных процентных ставок. В течение 2017 года снижение ставок по привлечению вкладов физлиц и нефинансовых организаций составило 1,5 п.п.

"В условиях более низкой стоимости привлеченных средств кредитных организаций тот же уровень ПСК отражает более высокий уровень кредитного риска заемщика. Сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулятивных требований. Изменения, предусмотренные проектом, направлены на устранение этого дисбаланса", - отмечает Банк России.

При сохранении текущих тенденций годовой темп роста необеспеченного потребкредитования может составить 17-19% в 2018 году, прогнозировало Минэкономразвития. "Бурный рост необеспеченного потребительского кредитования может создать риски", - предупреждало министерство.

Теги: Центробанк
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