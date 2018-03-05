"Газпром" направил уведомление в "Нафтогаз" о расторжении контрактов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в понедельник официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил глава российской компании Алексей Миллер журналистам.

"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту", - заявил глава "Газпрома".

"При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действие этих контрактов является экономически не выгодным и не целесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", - напомнил Миллер.

Как ранее сообщалось, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу. Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. В пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

2 марта министерство энергетики и угольной промышленности Украины из-за дисбаланса в 15-20 млн кубических метров в сутки ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями с их переводом на использование мазута.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года). Своим иском о расторжении "Газпром" как минимум стремится остановить штрафы за недостаточный транзит за следующие два года и прожить по временным условиям и временным тарифам - до нового решения арбитража.