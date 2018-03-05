Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%

Ранее служба заявляла о неизменности доходов, исключив при расчетах единовременную выплату пенсионерам

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Снижение реальных доходов населения РФ в январе 2018 года составило 7% в годовом выражении из-за единовременной выплаты пенсионерам в пять тысяч рублей в январе 2017 года, сообщил в понедельник Росстат в основном докладе за январь 2018 года.

Как сообщалось, ранее Росстат в оперативном докладе за январь 2018 года отметил, что реальные доходы населения не изменились по сравнению с январем 2017 года. При расчетах Росстат исключил выплату в пять тысяч рублей в январе 2017 года, объяснив это "целями сопоставимости данных", но ряд экономистов назвали это манипулированием данными.

После этого глава Росстата Александр Суринов сказал журналистам, что в основном докладе будут опубликованы цифры динамик с учетом и без учета единовременной выплаты в январе 2017 года.

28 февраля Внешэкономбанк в обзоре об экономической ситуации в январе сообщил, что снижение реальных доходов населения РФ в январе 2018 года составило 6,9% в годовом выражении из-за единовременной выплаты пенсионерам.

В номинальном выражении доходы населения в январе 2018 года составили 23 тысячи 534 рубля - на 2,9% выше, чем в январе 2017 года, если не учитывать выплату в пять тысяч рублей, и на 3,5% ниже, если эту выплату учитывать.

В целом за 2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Реальные доходы населения РФ сократились четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост. В 2018 году, согласно официальному прогнозу правительства, рост реальных доходов населения ожидается на уровне 2,3%.

Росстат также сообщил, что реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в январе 2018 года, рассчитанный с учетом единовременной выплаты в 2017 году, упал на 25,2% по сравнению с январем прошлого года. Без учета единовременной выплаты рост пенсий в реальном выражении составил бы 4,9%.

В номинальном выражении средняя пенсия составила 13 323 рубля и с учетом единовременной выплаты снизилась на 23,5% по сравнению с январем 2017 года. Без учета этой выплаты она выросла на 7,2%.

Теги: Росстат
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