В "Нафтогазе" пока не получали уведомления "Газпрома" о расторжении контрактов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал через Стокгольмский арбитраж уведомления "Газпрома" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, сообщила журналистам руководитель управления по связям с общественностью украинского госхолдинга Алена Осмоловская.

"Пока не получили", - сказала она.

Часом ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в понедельник официально направила соответствующее уведомление в "Нафтогаз".

В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.