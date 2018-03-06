Инфляция в РФ в феврале замедлилась до 0,2%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в феврале 2018 года незначительно замедлилась - до 0,2% с 0,3% в январе, сообщил во вторник Росстат.

За январь-февраль 2018 года цены выросли на 0,5%.

Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков и совпала с нижней границей прогноза Минэкономразвития - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на февраль, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,3%, министерство прогнозировало инфляцию в интервале 0,2-0,3%.

В феврале 2017 года инфляция также равнялась 0,2%. Поэтому в годовом выражении инфляция в феврале 2018 года, по данным Росстата, осталась на уровне января - 2,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2018 года составил 100,1% (в феврале 2017 года - 100,2%), в годовом выражении - 101,9% (105,0%).

Продовольственные товары в феврале 2018 года подорожали на 0,4% (в феврале 2017 года - на 0,2%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,0% (на 0,1%).

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,1% (на 0,2% в феврале 2017 года).

Услуги в феврале подорожали на 0,1% (в феврале 2017 года - на 0,3%).

Плодоовощная продукция в феврале стала дороже на 3,1% (в феврале 2017 года - на 0,6%). В том числе виноград подорожал на 8,6%, капуста и картофель - на 7,9% и 7,8% соответственно, бананы, морковь, огурцы и свекла - на 3,6-6,8%. Вместе с тем на 0,3-2,7% снизились цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны.

Крупы и бобовые в феврале подешевели на 1,0%, мясо и птица - на 0,6%, сахарный песок - также на 0,6%.

Цены на бензин в феврале не изменились после роста на 0,4% в январе. Тарифы на услуги ЖКХ второй месяц подряд растут по 0,1%.

Минэкономразвития ожидает после некоторого роста годовой инфляции к концу первого квартала ее замедление до 2% в июне и менее 4% по итогам 2018 года.

ЦБ в своем заявлении по итогам совета директоров 9 февраля также отмечал, что к концу первого полугодия годовая инфляция в РФ может замедлиться, а по итогам 2018 года оказаться ниже таргета в 4%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце февраля по инфляции на 2018 год равняется 3,8%.