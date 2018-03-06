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Влиятельный советник Трампа раскритиковал пошлины на импорт металлов в США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп убежден, что глава Национального экономического совета Гэри Кон оставит работу в Белом доме, если будут введены пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Поскольку мнение Кона важно для Трампа, президент может несколько скорректировать позицию в отношении внешней торговли.

Кон уверен в пагубности таких пошлин для американской экономики, и угроза отставки - последний инструмент воздействия в его распоряжении. По данным источников Bloomberg, главный советник Трампа по экономике пытается организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлины или хотя бы смягчить их воздействие. Предполагается, что встреча пройдет в этот четверг.

Ранее Трамп пообещал, что на этой неделе он подпишет указ о пошлинах на сталь из всех стран в размере 25%, на алюминий - 10%.

В сообщениях в твиттере во вторник президент США не исключил, что его администрацию ждут дальнейшие перестановки и текучка кадров, при этом имя Кона не упоминалось. "Люди всегда приходят и уходят, и я хочу вести с ними диалог, прежде чем принимать окончательное решение. В настоящий момент я по-прежнему хотел бы сменить несколько человек, всегда стремясь к совершенству. Но это не хаос, а энергия!", - написал он.

С мнением Кона о нецелесообразности таких торговых тарифов согласны аналитики многих инвестбанков.

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Так, эксперты Goldman Sachs Group Inc. во главе с Джеффом Карри раскритиковали предложенные Трампом пошлины, заявив, что они могут навредить крупнейшей экономике мира в условиях роста инфляционного давления, особенно сильно задеть союзников и создать двухуровневый мировой рынок. "Пошлины на импорт делают США менее конкурентоспособными, повышая цены на сырье, - говорится в обзоре банка. - Введение тарифов на ввоз всей стали и алюминия сильнее скажется на экономике Канады, Мексики и ЕС, при этом, по иронии судьбы, для Китая и России экономические последствия будут легче".

Союзники производят многие виды стали, которые текущие производители США не могут полностью заменить без существенного увеличения инвестиций, поясняют в Goldman. С учетом высокой неопределенности в отношении политики и спроса в будущем, такие инвестиции в настоящий момент не обоснованы с экономической и коммерческой точки зрения. "В результате американские потребители просто будут платить пошлину за импортируемый у союзников металл более высокого качества", - резюмируют аналитики Goldman Sachs.

План Трампа вызвал шквал протестов со стороны различных государств, высокопоставленных республиканцев - представителей его собственной партии - и ведущих производителей США, включая Ford Motor Co. Крупнейшая горнодобывающая компания BHP назвала решение Трампа "черным днем для всего мира".

Эксперты Wells Fargo, однако, считают, что другие страны потеряют больше, чем США, в случае введения пошлин на импорт алюминия и стали. Бразилия, Южная Корея, Мексика и Россия могут резко снизить цены на сталь и алюминий, чтобы увеличить свою долю на рынках за пределами США, написал в обзоре главный международный стратег Wells Fargo Пол Кристофер.

Угроза торговой войны усилилась, но Wells Fargo по-прежнему прогнозирует рост котировок акций и глобальной экономики в этом году.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа во вторник призвал все стороны избегать эскалации и положиться на международный диалог для решения проблемы избыточных мощностей в сталелитейной отрасли. "Как неоднократно показывал прошлый опыт, нам нужны глобальны решения для глобальных проблем", - отметил он.

Ранее Международный валютный фонд отмечал, что "ограничения импорта, анонсированные президентом США, вероятно, нанесут ущерб не только странам за пределами США, но и американской экономике, включая ее промышленность и строительство".

Теги: США, Дональд Трамп
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