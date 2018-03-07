Прибыль Rolls Royce по итогам 2017 года превзошла ожидания рынка

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Британская промышленная группа Rolls-Royce Group Plc вернулась к прибыли по итогам 2017 года, и финансовые результаты превзошли ожидания рынка, несмотря на трудности с авиадвигателями серии Trent.

Акции Rolls-Royce подорожали почти на 13% в ходе торгов в Лондоне в среду.

Как говорится в отчетности компании, доналоговая прибыль в 2017 году составила 4,9 млрд фунтов стерлингов ($6,8 млрд) по сравнению с убытком в сумме 4,64 млрд фунтов в 2016 году.

Более важный для рынка показатель - базовая доналоговая прибыль - подскочила на 31%, до 1,07 млрд фунтов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, составлял 878 млн фунтов.

Годовая выручка повысилась на 9%, до 16,31 млрд фунтов.

Свободный денежный поток также был лучше ожиданий, увеличившись за год со 100 млн фунтов до 273 млн фунтов. Компания рассчитывает увеличить этот показатель до 1 млрд фунтов примерно к 2020 году.

В 2017 году базовая операционная прибыль составила 321 млн фунтов. На 2018 год Rolls Royce прогнозирует 400 млн фунтов плюс-минус 100 млн фунтов, то есть нижняя граница прогноза означает сокращение базовой операционной прибыли на 6,5%.

Расходы в связи с ремонтом проблемных двигателей Trent 1000, используемых в самолетах Boeing-787 Dreamliner, и Trent 900 составили 227 млн фунтов, отмечается в годовом отчете. Компоненты от 400 до 500 двигателей Trent 1000 изнашиваются раньше, чем должны.

Группа Rolls-Royce занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.