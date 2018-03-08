Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Если "Газпром" не будет осуществлять выплаты Украине по решению Стокгольмского арбитража, украинская сторона намерена взыскивать соответствующие суммы, в том числе путем ареста имущества компании, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Заявления РФ о том, что она не будет платить Украине по решению Стокгольмского арбитража - это позиция слабая. Как говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безукоризненная юридическая позиция Украины", - написал Порошенко в твиттере.

"По моему поручению команда юристов уже прорабатывает взыскание соответствующих сумм. Поэтому, если "Газпром" не будет платить компенсацию - будем арестовывать имущество!" - заявил глава украинского государства.

Как сообщалось, в конце февраля завершился спор в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

6 марта "Газпром" сообщил, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года. В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.