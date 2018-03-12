"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) обратился к ЦБ РФ с просьбой усложнить процедуру покупки электронных полисов ОСАГО, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

По данным издания, РСА направил в адрес регулятора предложения по изменению указаний Банка России, касающихся использования электронных документов, порядка обмена информацией в электронной форме при осуществлении ОСАГО и требований к бесперебойности и непрерывности работы официальных сайтов страховщиков.

В частности, РСА предлагает давать возможность страховать автомобиль только его владельцу, причем при оформлении договора страхования он должен будет вносить данные вручную без возможности загрузить копии документов на сайт страховой компании (сейчас принимаются сканы документов). Время покупки РСА считает необходимым ограничить 90 минутами, а старт действия полиса откладывать на 72 часа с момента оформления полиса онлайн, пишет "Ъ".

Как отмечает издание, Союз автостраховщиков также обращает внимание на ситуацию, которая позволяет страхователям или посредникам в графическом редакторе менять данные, в том числе, для получения скидок, после чего страховая компания все равно вынуждена произвести выплату по полису в случае ДТП, и только затем направить регрессное требование к автовладельцу, исказившему данные. РСА предлагает дать страховой компании сразу аннулировать полис, если в нем содержатся неверные данные.

Кроме того, в союзе страховщиков просят дать страховщикам право проверять данные автовладельцев не только в базе РСА, но и в других публичных базах, сообщает газета. В случае, если страхователи не пройдут проверку, их предлагается приглашать для оформления ОСАГО в офис. Также в оформлении электронного полиса предлагается отказывать, если у страховщика есть информация о нарушении страхователем "требований законодательства, ПДД или совершении операций по легализации".

РСА также считает необходимым смягчить требования к сайту страховщика ОСАГО, в частности, снять запрет на восстановительные работы в дневное время, исключить восьмичасовое ограничение времени восстановления сайта и убрать обязательные счетчики с указанием времени, оставшегося до восстановления сайта.

"Ъ" сообщает со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса, что выплаты по договорам, заключенным в электронной форме мошенническим путем, составляют около 3 млрд рублей, что составляет 10% годовых потерь страховщиков по судебным выплатам, при этом, по данным ЦБ РФ, распространенность мошенничеств в электронном ОСАГО ниже, чем в среднем по рынку. Однако, как отмечает газета, электронное ОСАГО привело к снижению стоимости полиса до 5,8 тысяч рублей с 6,1 тысяч рублей годом ранее, таким образом, ограничивая онлайн продажи, страховщики стремятся защититься от вынужденных продаж наименее прибыльных полисов. В самом ЦБ "Ъ" сообщили, что изучают предложения РСА, отказавшись от подробных комментариев.