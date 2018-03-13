Ликсутов сообщил о сокращении числа ДТП в Москве на 59% с 2010 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве в 2017 году зафиксировано 252 тысячи дорожно-транспортных происшествий, что на 59% меньше, чем в 2010 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума правительства города во вторник.

"Общее количество ДТП по сравнению с 2010 годом сократилось на 59%, а число ДТП с общественным транспортом уменьшилось на 30%", - сказал он.

Ликсутов также сообщил, что за последние семь лет количество погибших в ДТП на столичных дорогах сократилось на 36%, раненых - на 26%.

Он также напомнил, что год назад был открыт центр обеспечения транспортной безопасности Московского метрополитена. Отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом число административных правонарушений в метро снизилось на 20%, а уголовных - на 36%.