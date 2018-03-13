Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,1%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2315,69 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1282,2 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 56,9 руб. (+0,02 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "РусАла" (-1,1%), "Распадской" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%).

Подросли бумаги "Башнефти" (+1%), ВТБ (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "префы" "Россетей" (+1,2%).

Индексы в США в понедельник показали смешанную динамику: S&P 500 и Dow Jones просели, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся до исторического максимума.

Также инвесторы продолжали оценивать сильные статданные по рынку труда США, которые привели к росту волатильности рынков. Как стало известно на прошлой неделе, число рабочих мест в экономике США в феврале подскочило на 313 тыс., рекордными темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на январском уровне 4,1%, минимальном с 2000 года. Ожидалось повышение числа рабочих мест на 205 тыс. и снижение безработицы до 4%. При этом показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился всего на 0,1% относительно января и на 2,6% в годовом выражении.

В Азии во вторник также нет единой динамики индексов (выросла на 0,7% Япония, просел на 0,4% Китай), игроки ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США в феврале (выйдут во вторник), которые могут дать идеи относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы, сообщает MarketWatch. Согласно среднему прогнозу аналитиков, инфляция в прошлом месяце в США составила 0,2% в помесячном выражении и 2,2% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Нефть во вторник делает попытки стабилизации возле $65 за баррель Brent после снижения накануне на возросших опасениях, что подъем нефтедобычи в США может замедлить ребалансировку мирового рынка нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $64,87 за баррель (-0,1% и -0,8% в понедельник), апрельская цена WTI - $61,25 за баррель (-0,2% и -1,1% накануне).

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тыс. баррелей в сутки и достигнет 6,95 млн б/с. Общая нефтедобыча в Штатах превысила 10 млн б/с, обновив рекорд, установленный в 1970 году.

Кроме того, EIA в среду обнародует данные об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе. Эксперты ожидают, что запасы нефти выросли на 1,9 млн баррелей. Также аналитики не прогнозируют существенного изменения запасов на терминале в Кушинге, где показатель падал последние 11 недель подряд.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник скорее негативный: нефть находится под давлением, азиатские рынки торгуются неуверенно. С другой стороны, если верить публикации Wall Street Journal, то у США могут быть сложности с нахождением поводов для новых ограничений против РФ, если комитет по разведке не обнаружил существенного вмешательства в выборы США на стороне какого-либо кандидата.

Впрочем, место США может легко занять Великобритания, которая уже нашла такой повод. Соответственно, волатильность и неуверенность в российских бумагах будет сохраняться. Корпоративный календарь на вторник достаточно скудный: совет директоров "НОВАТЭКа" рассмотрит вопрос о дивидендах.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынки США накануне провели безыдейную сессию, нефть утром во вторник топчется на уровне понедельника, что предполагает минимальные изменения на российском рынке акций в начале торгов. Существенных движений не ожидается до публикации статистики по февральской инфляции в Штатах, от которой во многом будет зависеть решение ФРС по ставке. Консенсус-прогноз говорит об ускорении годовой инфляции до 2,2% по сравнению с 2,1% месяцем ранее.