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Мэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля

Есть обновление от 20:44

По словам премьера, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России

Мэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Фото: Reuters

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента.

Мэй отметила, что заключение правительства основывается на данных, указывающих на то, что "Россия ранее занималась разработкой вещества (использованного при нападении на Скрипалей - ИФ) и могла заниматься этим и сейчас".

Она объявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Речь идет о веществе под названием "Новичок", над которым, по некоторым данным, работали советские ученые в последние годы существования СССР.

В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании. По словам премьера, у посла потребовали прояснить вопрос, идет ли речь о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, или РФ не смогла обеспечить должный контроль над нервно-паралитическим веществом российского происхождения, которое оказалось у третьих лиц.

"Сегодня днем мой друг, глава МИД (Борис Джонсон - ИФ), вызвал российского посла в министерство иностранных дел Великобритании и попросил его объяснить, о каком из двух вариантов идет речь", - сказала Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.

Ранее сегодня газета The Time писала, что в первой половине дня в Лондоне должно состояться заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. По информации издания, полиция и разведка были готовы представить Мэй доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Сергей Скрипаль
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