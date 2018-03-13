ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение банками запретов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает обсудить вопрос введения ответственности за операции, проведенные банками в нарушение запретов регулятора. Предложения ЦБ содержатся в консультативном докладе для общественных консультаций.

В нем ЦБ предлагает обсудить возможность публикации на своем сайте информации о мерах надзорного реагирования в отношении банков. Речь идет о запретах и ограничениях на проведение ряда операций. Однако даже при наличии в открытом доступе информации о введении мер правовые риски клиентов и контрагентов не исключаются, так как в законе прямо не прописаны последствия совершения сделок в период действия запрета, признает ЦБ.

"Несмотря на то, что у ЦБ есть право запрещать какие-либо операции, наличие этого запрета, к сожалению, не гарантирует его исполнение. И мы видим определенное количество случаев, когда банки действуют в нарушение наших запретов и ограничений. Поэтому мы хотели бы обсудить очень непростой вопрос ответственности за нарушение запретов Банка России", - сказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Представляется, что наиболее эффективной мерой должна являться уголовная ответственность, говорится в докладе.

"Мы считаем, что эту идею необходимо обсуждать, потому что в противном случае все те умышленные действия, которые банкиры и собственники банков осуществляют для того, чтобы защитить свои собственные интересы, в значительной мере приводят к тому, что страдают не связанные с ними кредиторы, им наносится больший ущерб, и больший ущерб наносится государству в лице ЦБ, который потом должен докапитализировать эти банки на значительные суммы", - указал Поздышев.

Вместе с тем, ЦБ отмечает, что уголовная ответственность за данные нарушения "будет выполнять не столько карательную, сколько превентивную функцию". Возможность привлечения к уголовной ответственности будет сдерживать собственников, менеджмент и сотрудников банков от противоправных действий. Таким образом, максимально устраняются предпосылки нарушения запрета, считают в Банке России.

В случае совершения банком сделки в нарушение введенного запрета суд может избрать для виновного лица наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы. При этом наказание будет применяться, только если присутствует критерий причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, и/или извлечения дохода в крупном размере, и/или нарушения запрета в крупном размере. Разумным порогом при определении крупного размера ущерба, по мнению ЦБ, может стать сумма 5 млн рублей.

Банк России сообщил, что также готов дополнить планируемый состав ответственностью за нарушение ограничений на проведение отдельных банковских операций.

Комментарии и предложения к докладу принимаются до 15 апреля, ЦБ надеется завершить консультации с банковским сообществом к лету.