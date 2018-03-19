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ЦБ РФ рассказал банкам о работе по сокрытию чреватой санкционными рисками информации

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассказал банкам о мерах по сокрытию "токсичной" информации, публикация которой несет санкционные риски: правительство хочет засекретить данные об акционерах финансовых организаций, включенных в санкционные списки, а также может ограничить доступ к банковской отчетности, которая позволяет сделать вывод о наличии взаимоотношений между банками и лицами, проживающими на территории Крыма.

Ответы ЦБ на вопросы банкиров, поступившие в рамках февральской встречи с руководством регулятора, опубликованы на сайте Ассоциации банков России.

ЦБ сообщил, что подготовлены проекты постановлений правительства, которые закрывают информацию об акционерах (участниках, контролирующих лицах) финансовых организаций, являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки.

Регулятор также напомнил, что недавно принятые изменения в законодательство скорректировали порядок формирования перечня уполномоченных банков, осуществляющих банковское сопровождение сделок по гособоронзаказу. Теперь перечень таких банков будет формироваться исключительно на основании решений правительства, принимаемых по согласованию с президентом. Более того, он переведен в непубличный формат и не подлежит размещению на сайте Банка России (еще до принятия этих поправок список исчез с сайта ЦБ).

Кроме того, "Московской бирже", "Национальному расчетному депозитарию", "Национальному клиринговому центру" и банкам, осуществляющим банковское сопровождение сделок по ГОЗ, рекомендовано исключить из состава раскрываемых сведений информацию о включенных в санкционные списки российских юридических и физических лицах. Такие же рекомендации доведены до отдельных кредитных организаций, которых может затронуть ситуация с санкционными списками.

Банк России сообщил, что согласован подготовленный Минфином план мероприятий по созданию государственной специализированной кредитной организации для обслуживания сделок по ГОЗ (будет создана на базе санируемого Промсвязьбанка - ИФ). "После создания государственной специализированной кредитной организации для обслуживания сделок по ГОЗ будет отдельно проработан вопрос кредитования участников ГОЗ", - указал ЦБ.

Регулятор также рассказал, что ведется работа по анализу банковской отчетности с точки зрения необходимости ее корректировки для ограничения доступа третьих лиц к информации, позволяющей сделать вывод о наличии взаимоотношений между кредитной организацией и лицами, проживающими (находящимися) на территории Крыма и Севастополя.

Теги: ЦБ РФ
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