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"Роснефть" начала выпуск бензина Аи-100

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК, входит в "Роснефть") выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина Аи-100.

"Аи-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины Аи-100 обладают повышенными экологическими показателями. Высокая экологичность топлива является следствием смешения компонентов с низким содержанием серы", - отмечается в пресс-релизе.

Первая партия высокооктанового топлива будет поставлена для гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.

Как сообщалось, с апреля 2017 года "ЛУКОЙЛ" выпускает бензин Аи-100, который заменил бензин Экто Sport 98.

Теги: Роснефть
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