"ЛУКОЙЛ" продал 100 тысяч тонн бензина для спортивных и элитных автомобилей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" довел продажи бензина экто-100 для спортивных автомобилей и автомобилей повышенного класса до 100 тыс. тонн, сообщил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, компания начала выпускать этот вид топлива в 2017 году.

"Раньше такое топливо за границей покупали, а теперь мы полностью обеспечили наши спортивные автомобили", - сказал Алекперов.

Как ранее сообщалось, с апреля 2017 года "ЛУКОЙЛ" выпускает бензин Аи-100, который заменил бензин Экто Sport 98.

"ЛУКОЙЛ" в 2017 году первым из российских производителей освоил выпуск топлива с октановым числом 100.

"Роснефть" первую партию высокооктанового автомобильного бензина Аи-100 выпустила в марте 2018 года. Первая партия, как сообщалось, будет поставлена для гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.