Экономика

Миллер на встрече с Медведевым сообщил об очень низком уровне запасов газа в ПХГ Европы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах очень низкий, где-то даже критический, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало, где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень вообще является критическим - 10%. Но это значит, что в предстоящий период закачки летом спрос на российский газ будет также высоким", - сказал он.

"И, конечно, в условиях, когда добыча газа в самом Европейском союзе снижается, когда растет спрос на российский газ, мы видим, что растет спрос не пиковый, еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки - это и "Турецкий поток", и "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Премьер-министр со своей стороны подчеркнул, что растущий спрос на российский газ ставит задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок. "Действительно, когда динамика потребления российского газа показывает, что это весьма востребованный продукт на европейском рынке, причем объемы его потребления растут, действительно это делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок, включая те, о которых вы сказали", - сказал он.

Миллер добавил, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил спрос европейских потребителей на газ этой зимой, в том числе в период февральских холодов. "Без сомнения на поставки газа нынешней зимой оказал влияние очень холодный февраль и в России, и в Европе. С другой стороны, "Газпром" в полном объеме удовлетворил спрос со стороны и российских потребителей, и потребителей на европейском рынке", - отметил он.

"Суммарно за февраль месяц мы установили исторический рекорд поставок газа на европейский рынок - 17,4 млрд кубометров газа. Это на 6,8% выше, чем в историческом по объему поставок феврале 2017 года. В течение десяти дней подряд "Газпром" обновлял исторические суточные рекорды поставок на европейский рынок, и 2 марта мы установили новый суточный рекорд, поставили 713,4 млн кубометров газа. Это очень-очень большие объемы, и объемы поставлены благодаря тому, что компания "Газпром", Россия, располагает соответствующими мощностями для поставок газа в таких объемах для удовлетворения пикового спроса", - сказал глава "Газпрома".

Теги: Газпром, Алексей Миллер, Дмитрий Медведев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недельЦены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррельПодробнее
Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминийТрамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий
Нововведения вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и МексикиПодробнее
Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"
На такие меры готов пойти Киев, если "Газпром" не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитражаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"

Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"Британский посол объявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по произошедшего Подробнее

Трамп посчитал Россию причастной к отравлению Скрипаля

"Нежданчик" и "Зайчик" оказались в лидерах возможных названий для нового российского оружия

Трамп обсудит с Мэй инцидент со Скрипалем

ФИФА извинилась за трудности при покупке билетов на матчи ЧМ-2018

Семь лет разыскивавшийся за хищение 28 млн руб. директор московской школы арестован

Российский бизнесмен извинился за срыв матча чемпионата Греции

МИД РФ не исключил обвинений в причастности Москвы к отставке Тиллерсона

Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе-феврале вырос в 2,2 раза

Власти Таиланда отказали ФБР США во встрече с находящейся под стражей Настей Рыбкой

Ученые вычислили район возможного падения пролетевшего над Свердловской областью болида

Вице-губернатор Петербурга усмотрел в обстреле трамвая "Чижик" интересы маршруточников

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru