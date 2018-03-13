Миллер на встрече с Медведевым сообщил об очень низком уровне запасов газа в ПХГ Европы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах очень низкий, где-то даже критический, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало, где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень вообще является критическим - 10%. Но это значит, что в предстоящий период закачки летом спрос на российский газ будет также высоким", - сказал он.

"И, конечно, в условиях, когда добыча газа в самом Европейском союзе снижается, когда растет спрос на российский газ, мы видим, что растет спрос не пиковый, еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки - это и "Турецкий поток", и "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Премьер-министр со своей стороны подчеркнул, что растущий спрос на российский газ ставит задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок. "Действительно, когда динамика потребления российского газа показывает, что это весьма востребованный продукт на европейском рынке, причем объемы его потребления растут, действительно это делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок, включая те, о которых вы сказали", - сказал он.

Миллер добавил, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил спрос европейских потребителей на газ этой зимой, в том числе в период февральских холодов. "Без сомнения на поставки газа нынешней зимой оказал влияние очень холодный февраль и в России, и в Европе. С другой стороны, "Газпром" в полном объеме удовлетворил спрос со стороны и российских потребителей, и потребителей на европейском рынке", - отметил он.

"Суммарно за февраль месяц мы установили исторический рекорд поставок газа на европейский рынок - 17,4 млрд кубометров газа. Это на 6,8% выше, чем в историческом по объему поставок феврале 2017 года. В течение десяти дней подряд "Газпром" обновлял исторические суточные рекорды поставок на европейский рынок, и 2 марта мы установили новый суточный рекорд, поставили 713,4 млн кубометров газа. Это очень-очень большие объемы, и объемы поставлены благодаря тому, что компания "Газпром", Россия, располагает соответствующими мощностями для поставок газа в таких объемах для удовлетворения пикового спроса", - сказал глава "Газпрома".