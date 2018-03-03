"Газпром" 10-й день подряд обновил рекорды экспорта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" 2 марта установил новый абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье - 713,4 млн куб. м.

Как отмечают в управлении информации компании, таким образом, максимальный исторический показатель обновляется уже десятый день подряд. Предыдущее пиковое значение было достигнуто 1 марта с объемом экспорта 710,2 млн куб. м газа в сутки.

"Впервые за все время поставок абсолютные рекордные показатели фиксируются весной, когда объемы потребления обычно начинают снижаться", - также отмечают в компании.

Добиться рекордных показателей "Газпрому" помогает установившаяся в Европе суровая холодная погода. К примеру, в целом в феврале 2018 года (с учетом имеющихся прогнозов) в Берлине дневной максимум на полтора градуса ниже, чем годом ранее, а для второй половины месяца разница составляет уже свыше пяти градусов.