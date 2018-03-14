"Ростех" стал владельцем 97,5% акций "Уралвагонзавода"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" получила в собственность 97,48% АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), говорится в сообщении "Уралвагонзавода".

В пресс-службе УВЗ "Интерфаксу" сообщили, что, таким образом, завершается процесс интеграции предприятия в госкорпорацию. "В рамках исполнения указа президента РФ о вхождении "Уралвагонзавода" в "Ростех" завершается процесс интеграции", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время происходит дополнительная оценка оставшихся в собственности РФ 2,52% акций УВЗ, после завершения которой они также будут переданы "Ростеху".

Как сообщалось, в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом передал 100% акций УВЗ из ведения Росимущества в "Ростех".

Кроме того, как сообщал "Интерфаксу" в январе информированный источник в оборонно-промышленном комплексе, "Уралвагонзавод" через пару лет может быть частично продан частному инвестору. "Поиск инвестора идет, ему может быть продано до 49% акций", - говорил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что УВЗ может быть продан концерну "Калашников", однако и в "Ростехе", и в "Калашникове" это опровергали.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около ста видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.