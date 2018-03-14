Рубль снизился к доллару и евро на новостях о высылке российских дипломатов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро сократили часть потерь на Московской бирже в среду днем; рубль продолжает оставаться в плюсе к бивалютной корзине, хотя и снизил утренние темпы прироста после того, как Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, якобы работающих на разведку.

Курс доллара США составил 56,97 руб. в 16:10, что на 17 копеек выше, чем до момента объявления решения о высылке. Евро к этому времени стоил 70,49 руб., что на 13 копеек выше.

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку, в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, высланы будут "все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать".

"Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет", - сказала Мэй, выступая в парламенте.