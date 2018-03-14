Главные новости
В миреБритания заморозит контакты с Россией на высоком уровнеСпортНа Украине подписан приказ о запрете спортсменов страны выступать в РФВ миреОсновные идеи Стивена Хокинга
Важно
Великобритания высылает 23 российских дипломатов, работающих на разведку
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Мэй объявила о высылке 23-х российских дипломатов

Есть обновление от 15:51

Всех их Лондон считает незаявленными офицерами разведки

Мэй объявила о высылке 23-х российских дипломатов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте.

"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Мэй.

По ее словам, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. "Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

Британский премьер также заявила, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Они не предоставили убедительного объяснения, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законадательства", - сказала Мэй.

По ее словам, в связи с этим британское правительство пришло к выводу о том, что российское правительство "несет ответственность за это отравление".

Ранее сегодня о вероятной высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

История дипломатических скандалов

Лондон уже прибегал в прошлом к высылке российских дипломатов. Так, в 1971 году британские власти выслали из страны 105 сотрудников советских загранучреждений - рекордное за всю историю шпионских скандалов количество. Произошло это из-за раскрытия советской агентурной сети офицером КГБ Олегом Лялиным. В ответ из Советского Союза были высланы 18 британских сотрудников дипмиссии.

В 1985 году Великобританию вынуждены были покинуть 31 советский дипломат после бегства из СССР агента КГБ Олега Гордиевского. Москва в ответ выслала 25 британских дипломатов.

В 1989 году из Москвы были высланы 11 британцев в ответ на аналогичные действия Лондона в отношении сотрудников советских дипучреждений в Великобритании.

В мае 1996 года Москва приняла решение о высылке из России 4 сотрудников посольства Великобритании, которые, по сведениям российских спецслужб, поддерживали контакт с агентом - гражданином РФ Платоном Обуховым. В качестве ответной меры Великобритания объявила "персона нон грата" четырех сотрудников посольства РФ в Лондоне.

Последний крупный британо-российский дипломатический скандал разразился в июле 2007 года. Тогда Россия выслала четырех британских дипломатов в ответ на действия Лондона, который ранее объявил о высылке четырех российских дипломатов и введении визовых ограничений для граждан РФ. Лондон объяснил эти меры недовольством в связи с отказом России выдать Британии предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого британскими властями в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. А.Луговой отверг обвинения британских властей.

Кроме того, Москва тогда объявила о прекращении сотрудничества с Лондоном по вопросам борьбы с терроризмом в связи с так называемым "делом Лугового". Также российские официальные лица отказались от поездок в Великобританию.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Сергей Скрипаль, Тереза Мэй
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровнеБритания заморозит контакты с Россией на высоком уровне
Также будет отозвано приглашение Сергея Лаврова в ЛондонПодробнее
 Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатовМэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Всех их Лондон считает незаявленными офицерами разведкиПодробнее
 Sky News сообщил о готовящейся высылке российских дипломатов из ВеликобританииSky News сообщил о готовящейся высылке российских дипломатов из Великобритании
Телеканал отмечает, что число выдворенных из страны дипломатов будет "значительным"Подробнее
 Посольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери СкрипаляПосольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери Скрипаля
Пострадавшая в результате отравления нервно-паралитическим веществом продолжает оставаться в больницеПодробнее
Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером ГерманииМеркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии
Ее кандидатуру в ходе голосования поддержали 364 депутата бундестагаПодробнее
 Основные идеи Стивена ХокингаОсновные идеи Стивена Хокинга
Знаменитый физик всю жизнь старался "подружить" теорию гравитации и квантовую теорию, мечтал о полетах в космос и напоминал землянам о неизбежной космической эмиграцииПодробнее
 Набор санкционных мер в отношении Москвы у Лондона довольно ограниченНабор санкционных мер в отношении Москвы у Лондона довольно ограничен
Основной вопрос - удастся ли Великобритании заручиться действенной, не только словесной, поддержкой других западных странПодробнее
 Более 300 человек покинули Восточную Гуту за последние дниБолее 300 человек покинули Восточную Гуту за последние дни
Подробнее
 Ушел из жизни британский физик Стивен ХокингУшел из жизни британский физик Стивен Хокинг
Знаменитый ученый скончался у себя дома в Кембридже на 77 году жизниПодробнее
 Главной причиной отставки Тиллерсона назвали разногласия с Трампом по ИрануГлавной причиной отставки Тиллерсона назвали разногласия с Трампом по Ирану
Госсекретаря устраивала сделка с Ираном, президента — нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Фотохроника 13 марта6 фото
13 марта
Фотохроника 13 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБритания заморозит контакты с Россией на высоком уровнеСпортНа Украине подписан приказ о запрете спортсменов страны выступать в РФВ миреОсновные идеи Стивена ХокингаВ миреПосольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери СкрипаляВ миреSky News сообщил о готовящейся высылке российских дипломатов из ВеликобританииВ миреМеркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии

Британские официальные лица не приедут на ЧМ-2018

Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй; в РФС этому значения не придали, но выразили надежду, что сборная Англии на турнир приедет Подробнее

Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне

Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровнеТакже будет отозвано приглашение Сергея Лаврова в Лондон Подробнее

В СВР не стали комментировать слова Мэй о работающих на разведку дипломатах из РФ

Путин высказал пожелание об открытии Крымского моста для автомобилей к летнему сезону

Российский посол оценил действия Лондона как неприемлемые и провокационные

За первый день продаж в порядке живой очереди на ЧМ-2018 продано 350 тыс. билетов

ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕК

Российские керлингисты проиграли Китаю на Паралимпиаде

Посол Великобритании вновь побывал в МИД РФ по "делу Скрипаля"

Мэй объявила о высылке 23-х российских дипломатов

Мэй объявила о высылке 23-х российских дипломатовВсех их Лондон считает незаявленными офицерами разведки Подробнее

В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу "Новичок"

Альянс также призвал Россию ответить на вопросы Великобритании по "делу Скрипаля" Подробнее

Ушел из жизни Стивен Хокинг

Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото

Средства на ремонт вузов РФ в 2018 г. оказались в 9 раз меньше наложенных на них штрафов

Торговая война с ЕС ощутимо ударит по американским поставщикам клюквы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru