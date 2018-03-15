Главу скандального стартапа Theranos оштрафовали на полмиллиона долларов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главе американского стартапа Theranos Элизабет Холмс предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, сообщает The Independent.

Основательница компании, заявлявшая о революционном методе анализа крови, для которого требуется гораздо меньший объем материала.

Американская Комиссия по ценным бумагам обвинила 34-летнюю Холмс в введении инвесторов в заблуждение и получении обманным путем $700 млн.

Стороны урегулировали дело во внесудебном порядке, основательница Theranos заплатила штраф в $500 тысяч. Ей запрещено в течение ближайших 10 лет занимать руководящие должности в публичных компаниях, а также придется освободить все занимаемые посты в Theranos.

В 2015 году журнал Forbes объявил Элизабет Холмс самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние, полагаясь на данные о рыночной стоимости Theranos, которую на тот момент оценивали в $9 млрд. Холмс принадлежала половина акций стартапа. Однако уже через несколько месяцев после этого в адрес корпорации посыпались обвинения в мошенничестве: выяснилось, что предлагаемое Theranos портативное устройство для анализа крови имеет слишком большой процент ошибок и компания параллельно проводила анализы традиционными методами, чтобы компенсировать погрешности.

Бывшему президенту Theranos Рамешу Балвани также предъявлены обвинения в мошенничестве, в отличие от Холмс он не стал заключать сделку со следствием и предстанет перед судом.