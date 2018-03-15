ЦБ РФ аннулировал лицензию у Вэлтон Банка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Вэлтон Банка (Белгород), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением в ЦБ соответствующего ходатайства.

Вэлтон Банк является участником системы страхования вкладов. Банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в сообщении регулятора. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Вэлтон Банк по итогам 2017 года занимает 470-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".