Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом цен blue chips после отката накануне из-за эскалации геополитической напряженности. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%, при этом растут бумаги "Интер РАО" на фоне объявления о начале вторичного размещения бумаг в размере 1,14% от УК.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2280,36 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1258,12 пункта (+0,6%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 57,06 руб. (-0,06 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Интер РАО" (+1,8%, до 3,7365 рубля), ВТБ (+0,8%), "Башнефти" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Мечела" (+0,5% и +1% "префы"), Сбербанка (+0,5%), "Магнита" (+0,5%).

Накануне вечером "Интер РАО" сообщило о начале размещения 1 млрд 192 млн акций, или 1,14% капитала, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). Цена размещения составила 3,48 руб. за акцию, сообщила компания. С учетом цены размещения весь выставленный на продажу пакет оценен примерно в 4,15 млрд руб., дисконт к цене закрытия торгов в среду - чуть больше 5%.

Просели акции "РусАла" (-0,7%), "РусГидро" (-0,3%), "префы" "Россетей" (-0,4%).

Индексы в США накануне снизились третьи торги подряд на возросших опасениях торговых войн. Представитель Белого дома подтвердила 14 марта, что США требуют от Китая принять меры для сокращения дефицита торгового баланса США с КНР на $100 млрд, пишет газета The Wall Street Journal. Сырьевые и промышленные компании США могут оказаться в проигрыше больше других в том случае, если Китай ответит на американские торговые ограничения.

Статданные, опубликованные в среду, указали на отсутствие существенного инфляционного давления в США. Цены производителей в стране в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,8% в годовом выражении. В январе повышение показателей составило соответственно 0,4% и 2,7%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение цен производителей в прошлом месяце на 0,1% относительно января и на 2,8% в годовом выражении.

Тем временем, розничные продажи в США в феврале снизились третий месяц подряд - сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как в январе и декабре прошлого года (ожидался рост на 0,3%).

В Азии динамика индексов смешанная (Япония и Китай подросли на 0,1-0,4%) из-за сохраняющихся опасений относительно возможных торговых войн, но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть утром в четверг консолидируется. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $64,92 за баррель (+0,1% и +0,4% в среду), майская цена WTI - $61,11 за баррель (+0,2% и +0,4% накануне).

Участники рынка обратили внимание на статистику Минэнерго США о недельном падении запасов бензина на 6,3 млн баррелей, что стало максимальным сокращением с сентября прошлого года. Запасы дистиллятов упали на 4,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Кроме того, ОПЕК в среду сообщила о снижении добычи в феврале на 77,1 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца. При этом страны ОПЕК+ выполнили соглашение об ограничении нефтедобычи на 147%.

Руководитель аналитического отдела ИК Grand Capital Сергей Козловский полагает, что рынок остается во власти страхов усиления конфликта России с Великобританией, поэтому давление продаж может сохраниться до прояснения ситуации с отравлением бывшего российского агента ГРУ Скрипаля и его дочери. В четверг будут опубликованы отчет МЭА, данные по заявкам на пособие по безработице в США, большой пакет экономических данных от ФРБ Филадельфии и цифры по рынку труда Канады.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, обострение отношений Москвы с Лондоном вызвали накануне коррекцию среднесрочно перегретого российского рынка акций.

В пользу продаж играет и приближение выборов президента РФ. Накануне таких событий крупные инвесторы традиционно сокращают позиции в акциях. Судя по тому, что рубль незначительно ослаб к доллару, об оттоке средств западных инвесторов пока речи не идет. Если в четверг не будет массированных распродаж рублей, то можно будет говорить, что падение рынка акций носило лишь коррекционный характер, и нерезиденты, оставив средства в рублях, вновь будут искать момент для покупок бумаг.

Утром в четверг рынок акций может подрасти, но ситуация может измениться в любой момент, поэтому "длинные" и "короткие" позиции не стоит открывать более чем на несколько часов. Если же рубль по-прежнему будет устойчив, то покупки акций можно будет возобновлять ближе к вечеру пятницы, учитывая, что в четверг-пятницу могут быть еще сильные удары вниз из-за выхода инвесторов из бумаг накануне выборов.

Попытки нефти Brent уйти ниже $64 за баррель уже три раза за последнюю неделю оказываются безуспешными, поводов для сильного движения котировок пока не наблюдается.