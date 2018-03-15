Главные новости
В РоссииОпасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018В миреПостпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для РоссииВ миреГосдеп США осудил визит Путина в Крым
Экономика

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом цен blue chips после отката накануне из-за эскалации геополитической напряженности. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%, при этом растут бумаги "Интер РАО" на фоне объявления о начале вторичного размещения бумаг в размере 1,14% от УК.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2280,36 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1258,12 пункта (+0,6%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 57,06 руб. (-0,06 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Интер РАО" (+1,8%, до 3,7365 рубля), ВТБ (+0,8%), "Башнефти" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Мечела" (+0,5% и +1% "префы"), Сбербанка (+0,5%), "Магнита" (+0,5%).

Накануне вечером "Интер РАО" сообщило о начале размещения 1 млрд 192 млн акций, или 1,14% капитала, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). Цена размещения составила 3,48 руб. за акцию, сообщила компания. С учетом цены размещения весь выставленный на продажу пакет оценен примерно в 4,15 млрд руб., дисконт к цене закрытия торгов в среду - чуть больше 5%.

Просели акции "РусАла" (-0,7%), "РусГидро" (-0,3%), "префы" "Россетей" (-0,4%).

Индексы в США накануне снизились третьи торги подряд на возросших опасениях торговых войн. Представитель Белого дома подтвердила 14 марта, что США требуют от Китая принять меры для сокращения дефицита торгового баланса США с КНР на $100 млрд, пишет газета The Wall Street Journal. Сырьевые и промышленные компании США могут оказаться в проигрыше больше других в том случае, если Китай ответит на американские торговые ограничения.

Статданные, опубликованные в среду, указали на отсутствие существенного инфляционного давления в США. Цены производителей в стране в феврале увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,8% в годовом выражении. В январе повышение показателей составило соответственно 0,4% и 2,7%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение цен производителей в прошлом месяце на 0,1% относительно января и на 2,8% в годовом выражении.

Тем временем, розничные продажи в США в феврале снизились третий месяц подряд - сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как в январе и декабре прошлого года (ожидался рост на 0,3%).

В Азии динамика индексов смешанная (Япония и Китай подросли на 0,1-0,4%) из-за сохраняющихся опасений относительно возможных торговых войн, но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть утром в четверг консолидируется. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $64,92 за баррель (+0,1% и +0,4% в среду), майская цена WTI - $61,11 за баррель (+0,2% и +0,4% накануне).

Участники рынка обратили внимание на статистику Минэнерго США о недельном падении запасов бензина на 6,3 млн баррелей, что стало максимальным сокращением с сентября прошлого года. Запасы дистиллятов упали на 4,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Кроме того, ОПЕК в среду сообщила о снижении добычи в феврале на 77,1 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца. При этом страны ОПЕК+ выполнили соглашение об ограничении нефтедобычи на 147%.

Руководитель аналитического отдела ИК Grand Capital Сергей Козловский полагает, что рынок остается во власти страхов усиления конфликта России с Великобританией, поэтому давление продаж может сохраниться до прояснения ситуации с отравлением бывшего российского агента ГРУ Скрипаля и его дочери. В четверг будут опубликованы отчет МЭА, данные по заявкам на пособие по безработице в США, большой пакет экономических данных от ФРБ Филадельфии и цифры по рынку труда Канады.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, обострение отношений Москвы с Лондоном вызвали накануне коррекцию среднесрочно перегретого российского рынка акций.

В пользу продаж играет и приближение выборов президента РФ. Накануне таких событий крупные инвесторы традиционно сокращают позиции в акциях. Судя по тому, что рубль незначительно ослаб к доллару, об оттоке средств западных инвесторов пока речи не идет. Если в четверг не будет массированных распродаж рублей, то можно будет говорить, что падение рынка акций носило лишь коррекционный характер, и нерезиденты, оставив средства в рублях, вновь будут искать момент для покупок бумаг.

Утром в четверг рынок акций может подрасти, но ситуация может измениться в любой момент, поэтому "длинные" и "короткие" позиции не стоит открывать более чем на несколько часов. Если же рубль по-прежнему будет устойчив, то покупки акций можно будет возобновлять ближе к вечеру пятницы, учитывая, что в четверг-пятницу могут быть еще сильные удары вниз из-за выхода инвесторов из бумаг накануне выборов.

Попытки нефти Brent уйти ниже $64 за баррель уже три раза за последнюю неделю оказываются безуспешными, поводов для сильного движения котировок пока не наблюдается.

Теги: рынок акций, Интер РАО
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
 Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
 ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
 "Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
 ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
 Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
 Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недельЦены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррельПодробнее
 Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминийТрамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий
Нововведения вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и МексикиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОпасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018В миреПостпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для РоссииВ миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымВ миреПариж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствВ РоссииУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению СобчакВ миреМИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ

МЧС предупредило о нескольких магнитных бурях в марте

Российские керлингисты не смогли выйти в полуфинал Паралимпиады

Путин рассказал о своем понимании счастья

Роскомнадзор внес в запрещенный список 858 страниц сайтов с поддельными билетами на ЧМ-2018

Акции "Мегафона" обновили исторический минимум

Патрульная машина ГИБДД насмерть сбила пьяного пешехода в Марий Эл

В Мурманске задержали группу сторонников Навального

Организатор тренинговой компании в Петербурге пропал из-под домашнего ареста

Глава Федерации керлинга России нашел связь между делами Крушельницкого и Скрипаля

Взрывотехники изъяли подозрительные цилиндры на автозаводе в Москве

Иностранные инвесторы стали основными покупателями акций "Интер РАО" в рамках SPO

Фонд Харпер Ли подал в суд на авторов спектакля "Убить пересмешника"

Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть после падения из окна в Кисловодске

Statoil сменила название на Equinor

Возбуждено дело о смерти жительницы Поморья на улице после отказа в госпитализации

Прощание с Олегом Табаковым

Прощание с Олегом Табаковым7 фото

Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов

В Сочи нашли тело пропавшей пятилетней девочки

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 году

Главу скандального стартапа Theranos оштрафовали на полмиллиона долларов

Турецкие ВВС нанесли удары по курдам на севере Ирака

ЦБ РФ аннулировал лицензию у Вэлтон Банка

В Москве за ночь выпало 12% месячной нормы осадков

Выходца из АФК "Система" Каменского назвали кандидатом на пост финдиректора МТС

В Москве началось прощание с Олегом Табаковым

Грузовой Ан-12 потерял створку люка на вылете из Якутска

В МИД РФ напомнили о заслуге России в договоренности о саммите США/КНДР

Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательств

Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствПресс-секретарь Макрона заявил, что Франция хочет дождаться подтверждений вины России и только затем примет решение Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru