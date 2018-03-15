МЭА повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018г на 90 тыс. б/с, до 99,3 млн б/с

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 90 тыс. б/с - до 99,3 млн б/с, говорится в отчете агентства.

В странах ОЭСР в 2018 году спрос на нефть был пересмотрен в сторону повышения на 240 тыс. б/с, что связано с последними сильными данными в этих странах и снижением цен на нефть. В частности, более сильные показатели, чем ожидалось, наблюдались в Польше и Турции. Кроме того, ожидается более высокий спрос на нефть в Японии.

Спрос на нефть в США также был пересмотрен в сторону повышения, что отражает влияние низких температур в январе и феврале на спрос на газойль, а также ожидаемое повышение спроса на бензин из-за снижения цен на нефть.

При этом в странах, не входящих в ОЭСР, показатель спроса был пересмотрен в сторону снижения на 150 тыс. б/с в 2018 году в основном за счет Пакистана и Ирака.

В России в 2018 году ожидается рост спроса на 60 тыс. б/с по сравнению с предыдущим годом.