Главные новости
В миреЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаВ РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимости
Экономика

Интеррос закрыл сделку по покупке 2,1% Норникеля у Crispian

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Интеррос" Владимира Потанина закрыл сделку по покупке 2,1% акций "Норникеля" у Crispian Романа Абрамовича, сообщил "Интеррос".

Доля "Интерроса" в ГМК, таким образом, выросла до 32,9%.

Пакет в 2,1% по цене оферты Crispian ($234 за акцию/$23,4 за ADR) оценивается в сумму около $780 млн.

"РусАл", который по соглашению сторон выкупит у Crispian около 1,9% акций "Норникеля", пока о закрытии этой сделки не сообщал.

Ограничения на сделку снял Лондонский суд 8 марта. При этом "Интеррос" и "РусАл" согласовали механизм отмены сделки позднее, если суд примет решение о недействительности оферты Crispian. Соответствующий иск "РусАла" будет рассмотрен судом 14-17 мая. В случае удовлетворения иска "РусАла" акции должны вернуться Crispian вместе с дивидендами, которые могут быть выплачены за это время. Р.Абрамович, В.Потанин и О.Дерипаска взяли персональные обязательства о соблюдении этого механизма разворота сделки.

"РусАл" обратился в лондонский суд в середине февраля, получив оферту от Crispian о частичном выкупе пакета в "Норникеле". Такую же оферту получила "дочка" Whiteleave. "Интерросу" и "РусАлу" предложено разделить пакет Crispian пропорционально своим долям в "Норникеле". Инициатором выкупа был "Интеррос", сделавший предложение Crispian. При этом совет директоров "РусАла" 16 февраля принял оферту Crispian, но на условии, что письмо Crispian "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения". Не считая его таковым, "РусАл" подал в суд заявление о досудебном запрете на сделку.

Теги: Интеррос, Норникель, Crispian
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3%Подробнее
 Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
 Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
 ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
 "Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
 ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
 Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
 Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недельЦены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррельПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаВ РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ РоссииОпасные производства решили не закрывать на время ЧМ-2018В миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымВ РоссииУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак

Минздрав опроверг возможность получить деньги в случае неиспользования услуг ОМС

Саудовская Аравия пригрозила создать ядерное оружие в случае его появления у Ирана

Международные резервы РФ со 2 по 9 марта выросли на $2,9 млрд

СКА и "Ак Барс" названы фаворитами на выход в финал Кубка Гагарина

На Украине россияне смогут проголосовать 18 марта в Киеве, Харькове, Одессе и во Львове

Задержанные в Калужской области сторонники ИГ признались в подготовке терактов

Уже более пяти тысяч человек покинули в четверг Восточную Гуту

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в российско-британских отношениях

Яков Смолий назначен главой Национального банка Украины

Слуцкий сообщил о возможности ответной высылки британских дипломатов из Москвы

ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"

Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3% Подробнее

В Петербурге 17 школьников госпитализированы после приема таблеток

НАТО пообещала Лондону помощь в расследовании отравления Скрипаля

В посольстве Великобритании в РФ сообщили о неизменности процесса выдачи британских виз

Интеррос закрыл сделку по покупке 2,1% Норникеля у Crispian

Рада утвердила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины

Более 4 тысяч мирных жителей выведено в четверг из Восточной Гуты

Защита Саакашвили пожаловалась в ЕСПЧ на действия властей Украины

Lyft и Magna будут вместе разрабатывать оборудование и ПО для беспилотных автомобилей

За выборами президента РФ проследят почти 1,5 тыс. иностранных наблюдателей

Азербайджан выдал России совершавшего в Чечне нападения на российских военных боевика

Афганец при бегстве из плена талибов убил семь боевиков и ранил около 20

Ударившийся при падении Михалков принял участие в теледебатах в поддержку Путина

Макрон в ближайшие дни объявит о мерах Франции по ситуации вокруг Скрипаля

Вратарь "Спартака" стал четвертым по числу пропущенных от Месси голов в ЛЧ

Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды СавченкоРанее Луценко сообщил о доказательствах планирования депутатом теракта в Раде с применением гранат и минометов Подробнее

Борис Джонсон увидел в отравлении Скрипаля попытку России запугать перебежчиков

Израильские военные арестовали 15 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Треть запасов "Роснефти" на Хатанге оказалась на суше в нераспределенном фонде

Путин пришел на церемонию прощания с Олегом Табаковым

Суд Японии обязал правительство и TEPCO выплатить компенсации из-за аварии на "Фукусиме-1"

Автопроизводителей обвинили в сокрытии данных о рисках подушек безопасности Takata

Найденные на юге Москвы похожие на бомбу цилиндры оказались картонными

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru