Интеррос закрыл сделку по покупке 2,1% Норникеля у Crispian

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Интеррос" Владимира Потанина закрыл сделку по покупке 2,1% акций "Норникеля" у Crispian Романа Абрамовича, сообщил "Интеррос".

Доля "Интерроса" в ГМК, таким образом, выросла до 32,9%.

Пакет в 2,1% по цене оферты Crispian ($234 за акцию/$23,4 за ADR) оценивается в сумму около $780 млн.

"РусАл", который по соглашению сторон выкупит у Crispian около 1,9% акций "Норникеля", пока о закрытии этой сделки не сообщал.

Ограничения на сделку снял Лондонский суд 8 марта. При этом "Интеррос" и "РусАл" согласовали механизм отмены сделки позднее, если суд примет решение о недействительности оферты Crispian. Соответствующий иск "РусАла" будет рассмотрен судом 14-17 мая. В случае удовлетворения иска "РусАла" акции должны вернуться Crispian вместе с дивидендами, которые могут быть выплачены за это время. Р.Абрамович, В.Потанин и О.Дерипаска взяли персональные обязательства о соблюдении этого механизма разворота сделки.

"РусАл" обратился в лондонский суд в середине февраля, получив оферту от Crispian о частичном выкупе пакета в "Норникеле". Такую же оферту получила "дочка" Whiteleave. "Интерросу" и "РусАлу" предложено разделить пакет Crispian пропорционально своим долям в "Норникеле". Инициатором выкупа был "Интеррос", сделавший предложение Crispian. При этом совет директоров "РусАла" 16 февраля принял оферту Crispian, но на условии, что письмо Crispian "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения". Не считая его таковым, "РусАл" подал в суд заявление о досудебном запрете на сделку.