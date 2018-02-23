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"РусАл" заявил о готовности к оферте миноритариям в случае выкупа доли "Интерроса" в "Норникеле"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "РусАл" готов объявить оферту миноритариям в случае выкупа доли "Интерроса" в "Норильском никеле", но может рассмотреть структурирование сделки таким образом, чтобы оферта не потребовалась, заявил гендиректор En+, член совета директоров "Норникеля" Максим Соков на конференц-звонке по итогам отчетности "РусАла" за 2017 год.

Компания также обсуждает консорциум для выкупа акций "Норникеля", не уточняя его участников.

"Если оферта потребуется, она будет сделана. .. Но мы, возможно, рассматриваем возможность структурирования сделки таким образом, чтобы предложение не требовалось", - заявил Соков.

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Накануне "РусАл", контролирующий 27,8% акций "Норникеля", заявил о возможности выкупа доли "Интерроса" (30,3%) в рамках "русской рулетки" (shoot out), предусмотренной в соглашении акционеров "Норникеля" на случай, если отношения мажоритариев зайдут в тупик. До декабря 2017 года такой вариант был невозможен, ибо действовал 5-летний lock-up на снижение их долей ниже 20%.

В пятницу "РусАл" сообщил, что запросит у собрания акционеров мандат на принятие советом директоров решения о покупке или продаже акций "Норильского никеля" в ходе "русской рулетки".

"РусАл" готов выкупить акции "Норникеля" у "Интерроса" в диапазоне $250-320 за бумагу или продать свою долю по цене выше $320 за акцию (актуальная цена акций "Норникеля" на закрытие 22 февраля - $207,6). На выкуп всего пакета "Интерроса" "РусАлу" может потребоваться $15,394 млрд, наоборот, от продажи компания может получить $10,622 млрд, подсчитал "РусАл".

Несмотря на то, что в случае полного выкупа "Интерроса" доля "РусАла" превысит сразу два рубежа, требующих выставления оферты миноритарным акционерам "Норникеля", - 30% и 50%, - в материалах "РусАла" не оговаривается и не подсчитывается такая возможность.

Отвечая на вопрос аналитиков в этой связи, Соков отметил, что мандат касается только "Интерроса", так как у оферты миноритариям не такой жесткий срок, как у ответных действий в рамках "русской рулетки". Если shoot out наступит по воле "РусАла" или нет, мандат позволит компании оперативно реагировать, пояснил Соков.

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"РусАлу" может потребоваться около 5 недель для оформления всех необходимых для shoot out документов (в т.ч. циркуляра, который должна одобрить биржа Гонконга) и созыва собрания акционеров, сообщил Соков.

Для финансирования выкупа акций "Норникеля" "РусАл" обсуждает с финансовыми партнерами возможность привлечения средств, но пока не готов сообщить детали, сообщил М.Соков. "Мы можем рассмотреть и привлечение партнера. Возможен консорциум", - добавил он.

В ходе "русской рулетки" одна из сторон может предложить партнеру выкупить его долю. Минимальная цена оферты - средневзвешенная рыночная за полгода плюс 20%. Получатель оферты должен в течение 90 дней либо продать свою долю в "Норникеле", либо купить долю другой стороны, либо повысить цену за пакет. Допустивший дефолт партнер должен будет продать другому 1,875% акций "Норникеля" за $1.

На конец года на счетах "РусАла" находилось около $820 млн денежных средств, уточнила CFO алюминиевой компании Александра Бурико, отвечая на вопрос о том, как компания финансирует выкуп около 2% "Норникеля" у Crispian Романа Абрамовича, на что потребуется около $700 млн.

Комментируя разногласия с менеджментом "Норникеля", Соков заявил: "У нас разные подходы к операционному управлению и капвложениям с нынешним президентом и управляющим партнером (Владимиром Потаниным - ИФ). Мы считаем, что есть значительный потенциал оптимизации издержек в производстве. Ряд проектов, которые компания ("Норникель" - ИФ) планирует реализовать, не ведут к увеличению ее стоимости".

По мнению "РусАла", "Норникель" "искусственно завышает" показатель net debt/EBITDA, ключевой для определения базы для расчета дивидендов ГМК, заявил Соков. "Мы будем отдельно обсуждать с управляющим партнером корректность расчета net debt/EBITDA ratio", - отметил он.

Согласно дивидендной формуле "Норникеля", акционеры получают 60% от EBITDA при коэффициенте долга не выше 1,8x. Этот показатель может увеличиться уже по итогам 2017 года до 2,5x из-за роста капвложений.

Рассмотрение заявления "РусАла" о запрете на продажу Crispian 4% акций "Норникеля" не приведет к задержке финальных дивидендов "Норникеля" за 2017 год, так как объявление и выплата привязаны к дате годового собрания акционеров ГМК, сказал Соков.

Теги: РусАл, Норникель, Интеррос
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