Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Перешедшие под управление УК Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ РФ) банк "Траст" и Рост банк в ближайшее время будут докапитализированы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка "Открытие" .

ЦБ в среду сообщил, что утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Траст" и Рост банка. С 15 марта функции временной администрации по управлению этими банками возложены на УК Фонда консолидации банковского сектора.

Введение временных администраций в банки означает, что процедуры финансового оздоровления "Траста" и Рост банка перешли под управление Фонда консолидации банковского сектора, т.е. ЦБ, отметили в "Открытии".

"Все это делается в рамках общего плана создания объединенного банка на базе "Открытия" и Бинбанка, а также банка непрофильных активов. Вчерашнее решение совета директоров ЦБ РФ - важный шаг на пути докапитализации банка "Траст" и Рост банка. Это этап интеграции банка "Открытие", Бинбанка и "Траста", при которой будут созданы единый банк и банк непрофильных активов. Этот план реализуется поэтапно. "Траст" и Рост банк в ближайшее время будут докапитализированы", - уточнили в пресс-службе.

В "Открытии" также сообщили, что обсуждается сценарий возможного объединения "Траста" и Рост банка для создания банка непрофильных активов.

Санация "Траста"

"Траст" санируется с 2015 года, сперва инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления выступал "Открытие Холдинг". АСВ из средств ЦБ выделило "Трасту" 99 млрд рублей на десять лет под льготную ставку для закрытия "дыры" в капитале. Еще 28 млрд рублей на шесть лет под обеспечение получил холдинг на поддержание ликвидности банка.

В августе 2017 года основной актив холдинга - банк "Открытие" - сам попал под санацию и в декабре перешел под контроль ЦБ РФ, который докапитализировал его на рекордные 456 млрд рублей. "Траст" вошел в группу "Открытия", но новых денег на докапитализацию не получал.

ЦБ не исключал дополнительной докапитализации банка "Открытия" в 2018 году. Решение зависит от выбранного варианта завершения санации банка "Траст" и результатов работы с отдельными активами группы, отмечал регулятор.

"Потребность в выделении дополнительных средств на цели финансового оздоровления банка "Траст" может возникнуть, но в зависимости от выбора конкретного подхода к санации финансовая помощь может быть предоставлена как банку "ФК Открытие", так и непосредственно "Трасту", - отмечали в пресс-службе ЦБ.

Регулятор пояснял, что в случае предоставления средств непосредственно "Трасту" одновременно произойдет улучшение финансового положения и "Открытия" из-за роспуска резервов по межбанковским кредитам, предоставленным "Трасту".

Санация Рост банка

Рост банк и входящие в его группу банки были санированы в 2014 году с привлечением Бинбанка в качестве инвестора. ЦБ выделил Рост банку на финансовое оздоровление десятилетний кредит на сумму 18,4 млрд рублей под 0,51% годовых, еще 17,5 млрд рублей на шесть лет под 6,01% годовых получил инвестор для поддержания ликвидности.

В декабре 2015 года основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов выкупил у кредитной организации акции Рост банка. А в сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего.

В феврале этого года ЦБ объявил о планах объединить Бинбанк с другим санируемым банком - "ФК Открытие". Кроме того, сейчас активно прорабатывается вопрос создания банка "плохих" долгов, на балансе которого будут находить непрофильные активы санируемых кредитных организаций. Рост банк назывался в числе кандидатов, на базе которых может быть создана такая структура.