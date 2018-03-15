Крупнейший независимый нефтетрейдер мира назначил нового гендиректора

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Vitol Group, крупнейший независимый нефтетрейдер мира, в четверг объявил о смене гендиректора: вместо Иэна Тейлора этот пост занял Рассел Харди, работающий в компании с 1993 года.

Тейлор стал председателем совета директоров, говорится в сообщении Vitol.

52-летний Харди уже тридцать лет работает в нефтяной отрасли, в Vitol он перешел из BP. Ранее занимал руководящие должности в Сингапуре и Лондоне, с 2007 года входил в состав исполнительного комитета Vitol. В марте 2017 года был назначен на вновь созданную должность главного исполнительного директора по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Как пишет Financial Times, за более чем тридцать лет в Vitol Тейлор превратил компанию из крошечного голландского топливного трейдера в одного из отраслевых гигантов, стоимость которого оценивается в $20 млрд. Торговые объемы Vitol превышают 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.

Тейлор также считается одним из наиболее влиятельных британских бизнесменов и важным донором Консервативной партии Великобритании.