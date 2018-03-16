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Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $65,05 за баррель

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в пятницу после повышения по итогам предыдущей сессии на прогнозах усиления темпов роста глобального спроса.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времнеи в пятницу опустилась на $0,07 (0,11%) - до $65,05 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,23 (0,35%) - до $65,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $61,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,23 (0,38%) - до $61,19 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,5 млн б/с. Таким образом, по оценкам МЭА, спрос на нефть в этом году составит 99,3 млн б/с. Увеличение спроса на нефть, как ожидается, будет нивелировать рост добычи сланцевой нефти в США, что поддержит баланс на рынке, полагают эксперты МЭА.

Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что непрерывный рост добычи в США по-прежнему представляет собой риск для рынка, пишет MarketWatch.

"Баланс нефтяного рынка более хрупкий, чем кажется, - отмечает аналитик Julius Baer Норберт Рюкер. - Рост добычи ставит под угрозу восстановление баланса, при этом риски того, что инвесторы начнут фиксировать прибыли, сохраняются".

Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году вырастут на 1,8 млн б/с, а не на 1,7 млн б/с, как предполагалось ранее, ожидают в МЭА.

Теги: нефть
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