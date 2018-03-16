Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу нейтрально с разнополярной динамикой цен blue chips на фоне негативных сигналов с мировых фондовых площадок и стабильной нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2273,74 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1245,48 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,6%.

Доллар подрос до 57,54 руб./$1 (+0,08 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Интер РАО" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%).

Просели акции "АЛРОСА" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%).

Индексы в США накануне снизились на фоне политических рисков и сообщений о потенциальном срыве сделки Monsanto и Bayer, передает Associated Press.

Участники рынка продолжают ждать от правительства США новых объявлений об ограничениях внешней торговли, в первую очередь, с Китаем. Кроме того, их беспокоят перестановки в Белом доме. По данным источников агентства Bloomberg, у властей США появились сомнения в целесообразности продажи компании Monsanto германской Bayer.

В Азии в пятницу преобладает снижение индексов (Япония и Китай просели на 0,5-0,8%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%), но стабильна нефть.

Колебания рынков происходят на фоне ряда важных политических событий: расширения списка американских санкций в отношении России, перестановок в Белом доме, а также решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России, пишет MarketWatch.

На следующей неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку. Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.

Нефть стабильна после роста на прогнозах усиления темпов роста глобального спроса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $65,16 за баррель (+0,1% и +0,4% в четверг), майская цена WTI - $61,32 за баррель (+0,1% и +0,4% накануне).