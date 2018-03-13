Директором ЦРУ впервые станет женщина

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщал президент США Дональд Трамп в твиттере.

Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина. "Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.

"После 30 лет в качестве офицера ЦРУ для меня было честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие", - цитирует Хаспел газета The Washington Post.

Джина Хаспел пришла на работу в ЦРУ в 1985 году. В феврале 2017 года она была назначена на должность заместителя директора ЦРУ.

Согласно сообщениям газеты The Washington Post, Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида". Позже она была главой аппарата руководителя контртеррористического центра ЦРУ. В 2013 году глава Национальной разведки США Джон Бреннан назначил ее и.о. заместителя директора Службы тайных операций ЦРУ, однако она сама отказалась занимать пост собственно заместителя.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео, который до настоящего момента занимал пост директора ЦРУ, возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.

Сегодня стало известно, что Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США.

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее СМИ писали о напряженности в отношениях между Трампом и Тиллерсоном. В конце ноября 2017 года газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США Майку Помпео, занимавшему пост главы ЦРУ.

Тем не менее тогда и Трамп, и Тиллерсон слухи о скорых кадровых перестановках опровергали.

Недавно The Washington Post сообщила, что 9 марта Трамп попросил Тиллерсона уйти с должности главы Госдепартамента, и тому пришлось досрочно завершить поездку в Африку и вернуться в Вашингтон.