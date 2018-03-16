Самый богатый человек Гонконга Ли Кашин решил отойти от дел

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Самый богатый человек в Гонконге Ли Кашин, создавший международную группу Cheung Kong (CK) с нуля, в пятницу официально передал полномочия по управлению $100-миллиардной империей старшему сыну Виктору Ли.

Конгломерат Cheung Kong со сложной структурой и его основные компании - CK Asset Holdings и CK Hutchison Holdings - объединяют 52 порта по всему миру, многочисленные активы в ТЭК и ЖКХ, трех операторов мобильной связи и ряд розничных сетей, включая Superdrug и Watsons. В компаниях группы работают около 310 тыс. человек более чем в 50 странах.

"Я принял решение уйти в отставку с поста руководителя группы и уйти c должности исполнительного директора на предстоящем годовом общем собрании акционеров компании", - говорится в заявлении Ли Кашина. Годовое собрание акционеров пройдет в мае. В июле Ли Кашину исполнится 90 лет.

Миллиардер готов выполнять в компании функции советника. В письме Ли Кашина также говорится, что совет директоров одобрил передачу полномочий его 53-летнему старшему сыну.

Старший сын Виктор Ли пошел по стопам отца и несколько десятилетий перенимал его опыт в компании. Младший сын Ричард Ли создал свой бизнес с семейной поддержкой - телекоммуникационную и медийную группу PCCW. Эксперты сомневаются, что Виктору Ли удастся добиться таких же успехов, что и его отцу, пишет Financial Times.

"Первенцы магнатов обычно не любят риски и слушают старшее поколение", - отметил Роджер Кинг из Гонконгского университета науки и технологии.

Профессор финансов из Китайского университета в Гонконге Джозеф Фань уверен, что никто не может заменить Ли Кашина. Вместе с тем он отмечает, что миллиардер расширял деятельность своих компаний на Западе, чтобы подготовиться к переходу полномочий: его старшему сыну, учившемуся в Стэнфорде (США), всегда было проще вести дела в развитых странах.

Ли Кашин занимает 23-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. Два десятилетия подряд он остается богатейшим человеком Гонконга, его состояние на 16 марта Forbes оценивает в $35,4 млрд. В Гонконге Ли Кашина называют "Суперменом", считая успех города в качестве финансового и делового центра во многом его заслугой, и часто сравнивают с другой легендой инвестиционного мира - американцем Уорреном Баффетом.

В Китае, по данным Forbes, есть два человека, чье состояние больше, чем у Ли Кашина - это основатель Alibaba Джек Ма ($42,2 млрд) и председатель Tencent Ма Хуатэн ($51,2 млрд).

Ли Кашин родился в 1928 году в китайской провинции Гуаньдун, в 1940 году его семья переехала в Гонконг, спасаясь от японского вторжения. После смерти отца он был вынужден бросить школу. Подростком работал уборщиком на заводе, а первые значительные средства он заработал, продавая пластиковые цветы. Затем он удачно инвестировал в недвижимость.

В 1950 году Ли Кашин создал свою первую компанию Cheung Kong Industries, в названии которой нашли отражение многочисленные потоки крупнейшей китайской реки Янцзы - их сплетения демонстрируют веру бизнесмена в синергию и совместные усилия. К 30 годам Ли Кашин заработал достаточно, чтобы уйти в отставку, но не прекращал трудиться и ставить все новые цели.

В 1972 году Cheung Kong Industries была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже. В 1979 году банк HSBC продал бизнесмену долю в торговом доме Hutchison Whampoa, после чего Ли Кашин начал экспансию за пределами Гонконга. По данным Dealogic, конгломерат Ли Кашина за последние 25 лет скупил более 300 компаний по всему миру стоимостью свыше $185 млрд.

С 2015 году все основные активы Ли Кашина были разделены на две крупные группы: CK Asset Holdings получила все, связанное с недвижимостью, CK Hutchison объединила все остальные виды деятельности. Совокупная рыночная капитализация этих групп превышает $80 млрд. Hutchison Global Communications (HGC) вместе с VEON сотрудничают на корпоративном мировом рынке, в 2016 году они объединили активы в Италии, создав крупнейшего оператора мобильной связи в стране - Wind Tre.

В повседневной жизни Ли Кашин предпочитает умеренность: простая одежда, недорогие часы, старый телефон-раскладушка Samsung, который он не стал менять на смартфон, хотя верит и усиленно инвестирует в новейшие технологии. Как и Баффет, он много жертвует на благотворительность, в основном в материковом Китае.