Japan Tobacco купит "Донской табак" за 90 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Компания Japan Tobacco договорилась о покупке российского производителя сигарет "Донской табак".

Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд рублей ($1,6 млрд), сообщила JT.

JT - лидер российского табачного рынка. "Донской табак" четвертый по доле рынка. Сделка позволит JT увеличить долю примерно до 40%, сказал президент табачного бизнеса группы Муцуо Иваи, чьи слова приведены в сообщении.

"Эта сделка демонстрирует наше намерение укрепить позицию игрока номер один в России. В течение многих лет Россия является краеугольным камнем прибыли нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и немедленно внесет вклад в прибыльность группы. Мы ожидаем положительный синергетический эффект в последующие годы", - отметил он.

Рыночная доля "Донского табака" - 7%. Компания выпускает сигареты под брендами "Донской Табак", Kiss, Play и другими в самом большом и быстрорастущем нижнем ценовом сегменте, отметила JT.

Ожидается, что сделка будет закрыта к началу III квартала 2018 финансового года после получения необходимых разрешений от регуляторов.

Предполагается, что в периметр сделки войдут АО "Донской табак", АО "Переславль-Табак" и греческая Syneteristiki Kapnoviomihania Ellados Sekap S.A. (SEKAP).

С учетом долга (10 млрд рублей) сумма сделки составит около 100 млрд рублей ($1,758 млрд).

Продавцом выступает физическое лицо, по соглашению о конфиденциальности его имя не разглашается. Бенефициаром "Донского табака" считается Иван Саввиди.

Japan Tobacco Inc. - ведущий мировой производитель табачных изделий, представленный более чем в 120 странах. Международное подразделение группы - Japan Tobacco International (JTI). Компания выпускает сигареты под брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD. В России портфель JTI также включает локальные марки ("Русский стиль", "Петр I", "Тройка" и другие).

"В течение 2017 года благодаря успеху наших глобальных флагманских брендов - Winston и LD, мы восстановили нашу долю рынка в России. С помощью брендов "Донского табака", дополняющих наш существующий портфель продуктов, и с помощью сильного отдела продаж, расширяющего нашу дистрибьюторскую сеть, мы укрепим конкурентоспособность в стране", - сказал президент и главный исполнительный директор JTI Эдди Пирар, чьи слова приводятся в сообщении.