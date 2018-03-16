Главные новости
СпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАВ миреУзбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектовВ РоссииПутин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года
Экономика

Japan Tobacco купит "Донской табак" за 90 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Компания Japan Tobacco договорилась о покупке российского производителя сигарет "Донской табак".

Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд рублей ($1,6 млрд), сообщила JT.

JT - лидер российского табачного рынка. "Донской табак" четвертый по доле рынка. Сделка позволит JT увеличить долю примерно до 40%, сказал президент табачного бизнеса группы Муцуо Иваи, чьи слова приведены в сообщении.

"Эта сделка демонстрирует наше намерение укрепить позицию игрока номер один в России. В течение многих лет Россия является краеугольным камнем прибыли нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и немедленно внесет вклад в прибыльность группы. Мы ожидаем положительный синергетический эффект в последующие годы", - отметил он.

Рыночная доля "Донского табака" - 7%. Компания выпускает сигареты под брендами "Донской Табак", Kiss, Play и другими в самом большом и быстрорастущем нижнем ценовом сегменте, отметила JT.

Ожидается, что сделка будет закрыта к началу III квартала 2018 финансового года после получения необходимых разрешений от регуляторов.

Предполагается, что в периметр сделки войдут АО "Донской табак", АО "Переславль-Табак" и греческая Syneteristiki Kapnoviomihania Ellados Sekap S.A. (SEKAP).

С учетом долга (10 млрд рублей) сумма сделки составит около 100 млрд рублей ($1,758 млрд).

Продавцом выступает физическое лицо, по соглашению о конфиденциальности его имя не разглашается. Бенефициаром "Донского табака" считается Иван Саввиди.

Japan Tobacco Inc. - ведущий мировой производитель табачных изделий, представленный более чем в 120 странах. Международное подразделение группы - Japan Tobacco International (JTI). Компания выпускает сигареты под брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD. В России портфель JTI также включает локальные марки ("Русский стиль", "Петр I", "Тройка" и другие).

"В течение 2017 года благодаря успеху наших глобальных флагманских брендов - Winston и LD, мы восстановили нашу долю рынка в России. С помощью брендов "Донского табака", дополняющих наш существующий портфель продуктов, и с помощью сильного отдела продаж, расширяющего нашу дистрибьюторскую сеть, мы укрепим конкурентоспособность в стране", - сказал президент и главный исполнительный директор JTI Эдди Пирар, чьи слова приводятся в сообщении.

Теги: Донской табак, Japan Tobacco
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Потери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей
Решившиеся на такой переход граждане не учли, что без потери инвестиционного дохода выбирать управляющего накоплениями можно лишь раз в пять летПодробнее
 ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3%Подробнее
 Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
 ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
 ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
 "Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
 ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
 Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 марта6 фото
15 марта
Фотохроника 15 марта
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАВ миреУзбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектовВ РоссииПутин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 годаЭкономикаПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейВ миреThe Telegraph назвала способ доставки Скрипалю отравляющего веществаСпортУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена

В Курске на двухлетнего ребенка упала глыба льда

Песков назвал непростительным упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля"

МИД РФ заявил протест послу Польши в связи с планами эксгумировать останки солдат

Экспорт "Газпрома" за половину марта вырос на 29% из-за весенних холодов в Европе

В России решили снять "духоподъёмный фильм" в формате 3D

Japan Tobacco купит "Донской табак" за 90 млрд рублей

Автобус с российскими туристами врезался в дерево в Таиланде

Японский антимонопольный регулятор обыскал офис Amazon в Токио

Помощник президента РФ пообещал сокращение расходов на оборону

ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА

ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЖеребьевка данной стадии турнира прошла в Ньоне Подробнее

Вильфанд оправдался за морозную весну

Топ-менеджер Nike уволился из-за жалоб на неподобающее поведение

Студия Роднянского собралась снять вариацию "Приключений Электроника" для взрослых

В Сочи за убийство пятилетней девочки арестован ее отчим

Ученые узнали о двукратном наследовании генов денисовцев людьми современного типа

Путин поручил кабмину обеспечить попадание РФ в топ-5 экономик мира к 2024 году

Стали известны некоторые номинанты на премию "Большая книга"

Боевики пока не дали жителям Арбила в Восточной Гуте покинуть район

EgyptAir возобновит рейсы из Каира в Москву 12 апреля

Число избирателей в Москве за счет прикрепленных иногородних увеличится на 2%

Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАМатчи этой стадии турнира пройдут в апреле Подробнее

Испания заинтересовалась проектом высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Памфилова потребовала разобраться с жалобой на принуждение к голосованию бюджетников в Ленобласти

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru