Россия разместит 11-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,625%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия размещает новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,625% и дополнительный выпуск евробондов "Россия-2047" на $2,5 млрд под 5,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности 11-летних бумаг составлял около 4,75%, затем он был обновлен до уровня 4,625%. Ориентир доходности евробондов дополнительного выпуска "Россия-2047" составлял около 5,5%, затем он был снижен до 5,25-5,375%. Финальный ориентир доходности транша был установлен в диапазоне 5,2-5,3%.

По предварительным данным, общий спрос на долговые бумаги обоих выпусков составил около $7,2 млрд.

Единственный организатор сделки - "ВТБ Капитал".

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

На прошлой неделе министерство финансов сообщило о начале процедуры обмена, предложив держателям выпуска "Россия-2030" предъявить еврооблигации к выкупу. Изначально предполагалось, что эти долговые бумаги можно будет обменять на евробонды дополнительных выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047", а также на новые суверенные еврооблигации. В итоге инвесторам был предложены еврооблигации с погашением в 2047 году, а также новые 11-летние суверенные евробонды. Объем выпуска "Россия-2047" по итогам доразмещения составит $7 млрд.

Заявки от инвесторов в рамках обмена принимались с 7 по 15 марта, они направлялись в адрес "ВТБ Капитала", который в этом году выступает единственным агентом по обмену и размещению суверенных евробондов.

По итогам сбора заявок будут выкуплены еврооблигации "Россия-2030" номинальной стоимостью $5,79 млрд, сообщило министерство. В результате сделки в обращении останутся еврооблигации этого выпуска номинальным объемом $8,82 млрд.