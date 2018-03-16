Минфин РФ направит $3,2 млрд от размещения евробондов на выкуп "России-2030"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ направит $3,2 млрд из $4 млрд от размещения евробондов на выкуп долговых бумаг из выпуска "Россия-2030", предъявленных держателями в рамках сделки по обмену, сообщило министерство.

Минфин РФ в пятницу провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, Ставка купона по бумагам составила 4,375%, цена размещения выпуска - 97,863% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,625% годовых. Также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% годовых.

Из $4 млрд, привлеченных в результате размещения евробондов с погашением в 2029 году и доразмещения выпуска "Россия-2047", $3,2 млрд будет направлено для выкупа облигаций выпуска "Россия-2030". В результате обмена Минфин получит облигации этого выпуска совокупной номинальной стоимостью $5,79 млрд без учета амортизации. Удовлетворение заявок на выкуп облигаций "Россия-2030" будет производиться по цене 112,8421% ($536 за каждые $1000 номинальной стоимости с учетом амортизации). Расчеты по обмену пройдут 21 марта.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планировалось произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

На прошлой неделе министерство финансов сообщило о начале процедуры обмена, предложив держателям выпуска "Россия-2030" предъявить еврооблигации к выкупу. Изначально предполагалось, что эти долговые бумаги можно будет обменять на евробонды дополнительных выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047", а также на новые суверенные еврооблигации. В итоге инвесторам были предложены еврооблигации с погашением в 2047 году, а также новые 11-летние суверенные евробонды. Объем выпуска "Россия-2047" по итогам доразмещения составит $7 млрд.

Единственный организатор сделки - "ВТБ Капитал".