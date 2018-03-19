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Экономика Спор "Роснефти" и АФК "Система"

Суд снял арест со всех активов "Системы"

Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса "Роснефть" против "Системы"

Суд снял арест со всех активов "Системы"
Здание акционерной финансовой корпорации "Система" на Моховой улице
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии удовлетворил совместное заявление "Роснефти" , "Башнефти" , Минземимущества Башкирии, АФК "Система" и АО "Система-Инвест" о полной отмене обеспечительных мер - снятии ареста со всех активов АФК по искам к холдингу Владимира Евтушенкова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Соответствующее заявление стороны направили в канцелярию суда 12 марта, после выполнения "Системой" всех финансовых обязательств по мировому соглашению - уплате "Башнефти" 100 млрд рублей.

В настоящее время под арестом находятся 100% АО "Группа компаний "МЕДСИ", 90,5% АО Агрохолдинг "Степь", 71,87% "МТС-Банка", 100% ООО "Система Телеком Активы", 98,78% АО "Лидер-Инвест", 16,18% ООО "ГК "Сегежа", 88,78% ООО "Группа Кронштандт", 45,96% "Система Отель Менеджмент", 27% ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

"Роснефть" против "Системы"

"Роснефть", "Башнефть" и Башкирия ведут судебное разбирательство с "Системой" с мая прошлого года. На первом круге судебного процесса иск к "Системе" первоначально предусматривал взыскание с АФК 106,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истцов, возникли из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году. Позднее размер претензий был увеличен из-за обесценения рубля к доллару до 170,6 млрд рублей. По ходатайству "Роснефти" на активы "Системы" (пакеты акций - 31,76% МТС, 100% "Медси" и 90,47% "БЭСК") были наложены обеспечительные меры.

В августе прошлого года суд удовлетворил этот иск частично и постановил взыскать с "Системы" 136,3 млрд рублей. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре прошлого года оставил это решение без изменения, отклонив жалобы как "Роснефти" (обжаловала решение удовлетворить требования частично - на сумму 136,3 млрд рублей), так и "Системы", считающей решение необоснованным.

Второй иск к АФК нефтяные компании подали 7 декабря 2017 года, требуя от холдинга В.Евтушенкова возместить ущерб, возникший, по их мнению, в связи с выплатой дивидендов АФК за 2009-2014 годы.

В рамках обеспечительных мер по иску был арестован ряд активов "Системы", в том числе 52,09% акций ПАО "Детский мир" , 90,5% АО агрохолдинг "Степь", 71,87% ПАО "МТС-Банк".

После подачи второго иска НК в декабре прошлого года "Система" выдвинула свои требования, подав встречный иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба в 330,45 млрд рублей, обвинив ответчиков в попытке доведения АФК до банкротства.

Однако сторонам удалось договориться, спустя 7 дней после решения апелляции по первому иску в суд первой инстанции было направлено для утверждения мировое соглашение. По соглашению "Система" обязалась до 30 марта 2018 года выплатить "Башнефти" 100 млрд рублей.

Соглашение предусматривало поэтапное перечисление АФК на счета "Башнефти" 100 млрд рублей, по схеме "20+40+40", в том числе, за счет привлеченных средств в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанке.

Теги: Роснефть, АФК Система, Башнефть
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