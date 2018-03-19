"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" ликвидируют СП "Восток НАО" после убытка "Башнефти"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Башнефть" (входит в "Роснефть") и "ЛУКОЙЛ", владеющие на паритетной основе совместным предприятием в Ненецком автономном округе "Восток НАО". В декабре 2017 года по итогам анализа экономической эффективности проекта приняли решение о приостановлении инвестиций и дальнейшей ликвидации СП, сообщается в отчете "Башнефти".

"В результате группа признала убыток от обесценения инвестиций в размере 1,368 млрд рублей, а также убыток от обесценения займов, выданных в рамках совместной деятельности, в 2,538 млрд рублей", - говорится в отчете.

Ранее глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщал, что "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" продолжают работу в рамках совместного предприятия "Восток НАО", планируют пробурить третью разведочную скважину. "Мы пробурили 2 скважины, пока неудачные, но планируем еще одну скважину пробурить, поэтому пока рано говорить", - говорил он.

Как сообщалось, "Башнефть" (в 2016 году перешла под контроль "Роснефти") и "ЛУКОЙЛ" в мае 2014 года создали на паритетных условиях "Восток НАО" для разработки новых участков в регионе. "Башнефть" передала в "Восток НАО" свои лицензии на Восточно-Падимейский, Няриояхский, Саватинский, Сабриягинский и Янгарейский лицензионные участки, "ЛУКОЙЛ" - на Верхнеянгарейский и Северо-Ярейягинский участки. НК планировали инвестировать в "Восток НАО" 5 млрд рублей для проведения геологоразведки. Ожидается, что решение о промышленной разработке участков может быть принято в 2018 году после окончания первого этапа геологического изучения.

У "ЛУКОЙЛа" и "Башнефти" есть еще одно СП в НАО - проект освоения месторождений Требса и Титова. В СП у "Башнефти" 74,9%, у "ЛУКОЙЛа" - 25,1%. Ранее партнеры надеялись, что проект Требса и Титова в 2018-2019 годах выйдет на максимум добычи более 4 млн тонн в год, после чего модель разработки может быть пересмотрена, и переоценен потенциал добычи на активе. Однако после того, как акционером "Башнефти" стала "Роснефть", президент "Башнефти" Андрей Шишкин сообщил, что НК планирует поддерживать проектный уровень добычи на месторождении Требса и Титова в 4,5 млн тонн в год.