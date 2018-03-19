Долги по зарплате в РФ в феврале выросли на 4,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2018 года составила 2 млрд 795 млн рублей, увеличившись за февраль на 119 млн рублей, или на 4,5%, сообщил в понедельник Росстат.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 марта 2018 года составила 2 млрд 763 млн рублей, и по сравнению с 1 февраля 2018 года она увеличилась на 115 млн рублей (на 4,4%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 32 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 февраля на 4 млн рублей (на 13,6%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 22 млн рублей и выросла по сравнению с 1 февраля на 9 млн рублей (на 69,6%), бюджетов субъектов РФ - 10 млн рублей (снижение на 4 млн рублей, или на 29,2%), местных бюджетов - 0,2 млн рублей (снижение на 0,8 млн рублей, или на 77,4%).

Задолженность по заработной плате на 1 марта имелась перед 47,9 тыс. человек, из них 41% - работники обрабатывающих производств, 22% - строительства, 12% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 10% - транспорта, 5% - добычи полезных ископаемых.