Венесуэла погасила почти 50% из выданных "Роснефтью" авансов на $6,5 млрд

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Венесуэла в 2017 году погасила $1,5 млрд долга перед "Роснефтью" за предоплаты, выданные в 2014 году, следует из презентации компании.

На конец 2014 года объем предоплат составил $4 млрд. С учетом $270 млн, выплаченных Венесуэлой в 2016 году, на конец 2017 года задолженность снизилась до $2,24 млрд.

Как сообщалось, "Роснефть" в апреле 2017 года в рамках контракта на поставку нефти выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в сумме $1,015 млрд. В течение 2016 года компания выдавала PDVSA несколько авансов: в мае $500 млн, в ноябре два аванса на $500 млн и $205 млн, в декабре $280 млн.

Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро в ходе телефонной конференции для инвесторов заявил: "Мы не видим проблем в получении от Венесуэлы возврата ранее сделанных предоплат". Он уточнил, что возврат предполат предусмотрен до 2020 года.

"Всего мы выдали Венесуэла в качестве предоплат $6,5 млрд, к концу февраля мы уже получили более $3,26 млрд. То есть 50% этой суммы уже вернулось. Все деньги возвращаются в соответствии с контрактными обязательствами", - подчеркнул Касимиро.