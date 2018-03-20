Акции Facebook обрушились после новостей о блокировке Cambridge Analytica

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Стоимость акций Facebook упала примерно на 7% из-за информации о британской компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к информации о 50 миллионах пользователях социальной сети, сообщил во вторник телеканал CNN .

Это самое сильное падение стоимости акций за последние четыре года. Тем не менее, Facebook остается одной из самых дорогих американских компаний и оценивается примерно в $500 миллиардов, а ее владелец Марк Цукерберг остался одним из самых состоятельных людей в мире.

Руководство Facebook заблокировало компанию Cambridge Analytica в минувшую субботу за "нарушение правил социальной сети". Компания известна тем, что анализировала данные пользователей для разработки стратегических коммуникаций избирательных кампаний, в том числе кампании Дональда Трампа.